Omint promove Convenção Internacional para a vertical de Viagem

A Omint Seguros promove a primeira Convenção Internacional para a vertical de Viagem e tem como destino Paris (França), sede de um dos maiores eventos esportivos do mundo. A campanha de incentivo às vendas premiará o primeiro colocado de cada ranking, considerando os canais: agência de viagem e corretora de seguros. Para tornar-se elegível ao ranking é necessário: bilhetes emitidos e embarcados no período de 1º de junho de 2023 até 30 de abril de 2024, que somem, no mínimo, R$ 450 mil de faturamento.

“O Omint Seguro Viagem cresceu 224% em 2022 e segue com perspectivas ambiciosas para 2023. Muito dessa conquista é fruto da atuação dos nossos parceiros, corretores e agências de viagem, que são parte essencial do sucesso do produto de viagem da empresa. A campanha possui objetivos ousados, mas tenho certeza de que todos farão um trabalho excepcional para conquistar uma vaga”, declara Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo.

Os vencedores terão a oportunidade de estar na cidade luz, que está no topo das mais visitadas do mundo, entre junho e agosto. Para a ocasião, a seguradora preparou uma programação exclusiva, que inclui assistir a alguns dos principais jogos esportivos realizados neste período. “Nossa primeira Convenção para o Seguro Viagem não poderia oferecer menos que a excelência para os nossos parceiros”, comenta Barreto.

Como participar

Para participar da campanha de incentivo às vendas, que premiará com vagas na Convenção, as agências de viagens devem estar devidamente cadastradas como cessionários da Premium Assistance, e as corretoras de seguros inscritas e com cadastro ativo junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e no Portal do Corretor Omint, disponível neste link.

A importância do seguro viagem

O seguro viagem é uma proteção fundamental para quem deseja minimizar riscos financeiros e garantir tranquilidade durante sua jornada no exterior. São inúmeros benefícios e vantagens que justificam sua importância: despesas médico-hospitalares e odontológicas de urgência e emergência, regresso sanitário, traslado de corpo, extravio de bagagem, despesas farmacêuticas. Adoecer no exterior pode não estar no planejamento de ninguém, mas é bastante recorrente.

O gerente de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint, Tiago Godinho, destaca que “antes de contratar um seguro, é preciso relevar as peculiaridades de cada local, considerando: destino, tipo de viagem, coberturas e capital segurado. Por isso, a companhia oferece uma rede referenciada de excelência em mais de 180 países, central própria de atendimento 24h e operadores que atendem a ligação em até seis segundos em português”.

N.F.

Revista Apólice