Icatu Coopera discute práticas de ESG no 4° Fórum Integrativo Confebras

A Icatu Coopera, marca criada pela Icatu para atender com exclusividade o cooperativismo, estará presente no 4° Fórum Integrativo Confebras, que acontece entre os dias 30 e 31 de agosto, em São Paulo. No evento, o vice-presidente Corporativo da seguradora, César Saut, participará do painel “Negócios Responsáveis: boas práticas de ESG”, que abordará a importância de olhar para a evolução dos negócios e suas responsabilidades, para além do lucro.

Realizado pela Confebras (Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito) em parceria com a FNCC (Federação Nacional das Cooperativas de Crédito), o evento tem como tema central “Intercooperação: A tríade da evolução das cooperativas singulares”, e tem como objetivo construir uma jornada de discussão e interação para levantar as principais demandas do segmento, soluções e possibilidades de expansão.

“Nos últimos anos, acompanhamos uma grande transformação da nossa sociedade, impactada pela pandemia. O mercado deixou de focar apenas no produto e passou a olhar para aquilo que mais importa: as pessoas, a vida. Essa reflexão sobre o propósito dos negócios sempre constituiu a essência do sistema cooperativo que, por sua vez, nasceu bem antes do atual conceito de ESG e se desenvolve em um cenário inclusivo. Em consonância com o mercado segurador de pessoas, o qual naturalmente desempenha um papel de estabilização econômica e social fundamental para a sociedade”, afirma César Saut, que discursa no dia 31, às 10h05.

Com expectativa de 250 pessoas, o 4° Fórum Integrativo Confebras acontecerá no Gran Estanplaza Berrini, em São Paulo, e contará com lideranças do cooperativismo financeiro nacional, gestores, diretores, gerentes e ocupantes de cargos estratégicos do setor.

N.F.

Revista Apólice