Sabemi fecha primeiro semestre com Ebitda superior a R$ 19 milhões

A poucos dias do mês de setembro, quando completa 50 anos de história, o Grupo Sabemi apresentou ao mercado os indicadores econômicos e financeiros referentes à performance no primeiro semestre de 2023. A companhia registrou Ebitda superior a R$ 19 milhões, atingindo o patrimônio líquido de R$ 293,4 milhões e resultado operacional de R$ 17,7 milhões.

Um dos destaques foi a Sabemi Seguradora, que apresentou um Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) de 14%, com projeção de chegar aos 32,3% no fechamento do ano, e prêmio emitido de mais de R$ 85,7 milhões. “São números muito significativos que corroboram com a história de solidez que construímos nestes 50 anos. Foram diferenciais competitivos como a expansão dos canais de distribuição, a especialização da equipe profissional, o foco e flexibilidade para ajustar as operações às demandas do mercado e os investimentos e contínuos em Tecnologia da Informação que nos levaram a alcançar esses excelentes resultados”, afirma o diretor-presidente do Grupo, Antonio Tulio Lima Severo.

Alinhado à expectativa de crescimento da companhia para o ano do cinquentenário, o desempenho também teve como destaques a receita de seguros e previdência, que foi de R$ 83,7 milhões no semestre, registrando aumento de 24% na comparação com o ano anterior. As aplicações financeiras no mesmo período também cresceram, na ordem de 34%. “Tivemos crescimento em todos os indicadores e verticais de negócios. Foi um excelente primeiro semestre de um ano muito especial para o Grupo Sabemi”, comemora o diretor-presidente e fundador da companhia.

Para o fechamento do ano, a projeção é de que o resultado financeiro chegue a R$ 46,1 milhões. Outro dado extremamente relevante é o número de clientes nas áreas de seguros, previdência e serviços financeiros, que também deve aumentar, atingindo 1,5 milhão até o final de 2023. “Os segurados são o maior patrimônio da nossa empresa e, para a Sabemi, este número é motivo de muito orgulho. É parte do nosso DNA levar ao maior número possível de pessoas soluções financeiras de segurança e bem-estar”, reforça Antonio.

N.F.

Revista Apólice