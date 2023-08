Insurtech Latam Fórum 2023: inovação no programa presencial e no digital

O Insurtech Latam Fórum 2023, realizado pelo CMS Group e Digital Insurance, vai promover oportunidades para geração de negócios, conexões e interações valiosas para empresas de Inovação em Seguros e Provedores de Tecnologia. O evento, que conta com quatro edições anteriores, traz neste ano uma programação intensa tanto no formato presencial quanto no digital. O Insurtech Latam Fórum acontece de 29 de agosto a 01 de setembro. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site www.insurtechlatam.com.br.

Como parceira do evento, a Apólice oferece aos leitores 15 convites para o evento presencial, que acontece dia 30 de agosto, em um Rooftop (Av. Prof. Francisco Morato, 365 – Jardim Everest, São Paulo). Para se inscrever, basta entrar no link https://connect.eventtia.com/pt/public/events/ilf-2023/registration/attendees?attendee_type=101284 , preencher todos os dados e incluir o código de desconto ILF23-APOLICE-100%.

O evento presencial, que acontecerá no dia 30 de agosto em São Paulo, contará com três salas de conteúdo com os maiores e melhores cases da América Latina. Além disso, em 2023 o Expo Comercial estará maior e com mais oportunidades de fazer negócios. As três salas do fórum serão: Plenária, Brasil e Latam, e todas contarão com tradução simultânea.

“O objetivo do evento é promover e democratizar a discussão de toda a América Latina para que as empresas conheçam e ofereçam soluções personalizadas, assim melhorando a eficiência operacional e atraindo novos clientes”, explica Camila Boueri, Diretora Comercial do CMS Group no Brasil.

ABERTURA

Para a sala Plenária se destaca a palestra de abertura de Adrien Lebegue, CEO Europa na ZA Tech, trazendo a história de sucesso da venda de 30 milhões de apólices de seguros da empresa Zhong An. Também terá um painel de CEO Inovação LatAm com cenários e projeções para a região pelo olhar das maiores lideranças e, logo após, inicia a palestra sobre a expansão do ecossistema de Seguros na América Latina e no Brasil.

SALAS BRASIL E LATAM

Na sala Brasil, a programação inicia com o painel Era do Embedded Insurance: transformando a distribuição de seguros e a experiência do cliente. Nesse painel terá como moderador Weliton Costa – Business Development Director Latam da Ebao Tech Corporation, acompanhado dos speakers Francisco Videla – Insurtech Regional Sr. Manager de Mercado Pago, Marcel Giacon – diretor de canais digitais, Affinity e Bancassurance da Fairfax, e Luis Carlos Pires – superintendente digital e produtos da Assurant. Já o moderador Rodrigo de Valnisio Pires Azevedo – CUO da 88i Seguradora Digital, junto dos speakers Luciana Amano – líder de Affinity para América Latina da Marsh, José Luiz Machado – Head of Insurance da Sem Parar, e Nicola Veratelli – CEO do OCTO, que debaterão o tema: Insurtechs e a Transformação da Mobilidade Sustentável.

Por fim, a sala Latam terá uma programação em espanhol focada em tecnologia e sustentabilidade, com tradução simultânea durante todas as atividades. A programação inicia com o tema: ¿Como crear una insurtech exitosa¿ Logo após, o tema a ser debatido é: ¿Como la tecnologia puede acelerar la sostenibilidad del sector¿ A programação encerra com os assuntos: Asociaciones y Alianza Insurtech del Pacifico, agenda y desafios, e Cambiando los seguros conectando la Salud y la Vida de nuestros clientes.

FIELDTRIP

Com o objetivo de proporcionar uma experiência única conectando as empresas aos principais centros de inovação do Brasil, o evento traz o Fieldtrip. Assim, os participantes terão a possibilidade de ampliar suas fronteiras e ter uma imersão profunda em empresas inovadoras. No dia 31 de agosto as imersões serão nas empresas: Youse, Mattos Filho e 88i Seguradora Digital. Já no dia 1° de setembro, as empresas serão: Bradesco Seguros e iFood.

Além do formato presencial, o evento também acontecerá no digital no dia 29 de agosto na plataforma CMS 365. Para o evento digital as inscrições são gratuitas e a plataforma proporcionará muito networking aos participantes, além de acesso a conteúdos exclusivos e possibilidades de interações individuais com os demais membros.

Para conferir mais informações e a programação completa do evento, visite o site em https://www.insurtechlatam.com.br/.