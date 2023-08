MetLife anuncia novas iniciativas para o Canal Representantes

A MetLife apresentou novidades importantes, com o objetivo de auxiliar no crescimento e consolidação do negócio de corretoras parceiras. Entre elas está o programa Together, baseado em quatro pilares principais: campanhas de incentivo que contam com premiações em viagens internacionais e nacionais, reconhecimentos digitais e físicos, com possibilidade de resgatar diversos prêmios na plataforma do programa; workshops exclusivos e novos conteúdos para contribuir com o aumento de performance dos parceiros comerciais; diferentes eventos com palestrantes e corretores especialistas no mercado de seguros, além de uma central de notícias institucionais e do mercado para apoiar as vendas das corretoras parceiras.

Todo o conteúdo e as ferramentas disponibilizadas para auxiliar o negócio dos parceiros estão concentrados em um novo portal exclusivo, que faz parte do programa de relacionamento. O portal poderá ser acessado através do endereço: www.portaltogether.com.br, a corretora de seguros parceira poderá acompanhar a sua produção em tempo real. O novo formato do programa Together conta com novas segmentações, em cinco categorias diferentes.

No primeiro semestre de 2023, os participantes do Together já puderam experimentar uma série de ações exclusivas promovidas pela seguradora. O executivo Marcin Borowiec, head de Distribuição na MetLife Europa, que atua na empresa desde 1993, realizou sete treinamentos presenciais e online nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília para apresentar as boas práticas adotadas nas regiões em que lidera, na oferta das coberturas de proteção, aos parceiros do canal Representantes.

“O mercado de seguros está crescendo a cada ano, e essa oportunidade que estamos levando aos nossos parceiros corrobora com o objetivo da MetLife de proporcionar mais acesso às pessoas a produtos que garantem proteção, bem-estar e cuidado, além de ser uma oportunidade incrível para as corretoras crescerem, com o nosso suporte e know-how de mais de 150 anos”, diz Guillermo Innocenzi, Vice-Presidente Comercial da MetLife Brasil.

A MetLife, que encerrou o primeiro semestre de 2023 superando em 37% a marca de prêmio arrecadado no mesmo período de 2022, e com mais de 20 mil novos clientes no período, acredita que a ampliação de sua atuação seja uma forma de levar o seguro de vida até pessoas que ainda não têm acesso. “Trabalhamos para que cada vez mais canais e parceiros comerciais possam levar a mensagem da importância do seguro de vida e das vantagens que o produto oferece para garantir um futuro mais seguro a todos os brasileiros”, acrescenta Innocenzi.

N.F.

Revista Apólice