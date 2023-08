Encontro setorial no Norte destaca performance do seguro

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) promoveram, no dia 22 de agosto de 2023, um encontro setorial com lideranças do mercado de seguros do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Na ocasião, foi apresentada a visão geral do setor na região no primeiro semestre de 2023, que foi marcado pela maior procura por produtos oferecidos pelas seguradoras, assim como foram levantados os desafios e oportunidades para o mercado nortista.

Durante o encontro, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, também detalhou o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), que define os quatro eixos de trabalho que irão balizar as ações nesta indústria até 2030, tanto no âmbito do setor público quanto no do privado. O Plano tem o objetivo de aumentar a parcela da população atendida em 20% pelos diversos produtos do mercado, além de elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais 4,6% do PIB para 6,5% do PIB.

Oliveira estima que, como consequência da implementação do Plano, em termos de receita, o mercado segurador atinja 10% do PIB nacional em 2030. “O Plano foi criado a partir da percepção de que o setor pode gerar mais reservas para a poupança nacional e direcionar mais recursos para importantes projetos nacionais, ao apoiar iniciativas públicas e privadas. Assumimos riscos das mais diversas atividades econômicas e oferecemos proteção aos indivíduos e às empresas”, ressalta.

O presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, destaca que o encontro promovido em Belém (PA) faz parte do projeto de aproximação da CNseg e do Sindicato com o mercado segurador de todo o Brasil. “Além disso, uma das metas que temos enquanto sindicato é propagar de forma ampla e contínua o Plano de Desenvolvimento de Mercados Seguros. Temos uma expectativa grande para este encontro e que ele se torne um promotor deste plano que tem metas ousadas para alçar o mercado segurador a um patamar muito maior do que aquele em que já estamos hoje”, complementa Dalcin.

O crescimento previsto para os próximos anos já pode ser notado nos seis estados do Norte que fazem parte do Sindsegnne e que estiveram representados por mais de 260 corretores, securitários e profissionais de seguros em geral.

Veja abaixo os dados do mercado segurador, do primeiro semestre de 2023, do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, desconsiderando Saúde Suplementar e DPVAT e, em indenização, desconsiderando VGBL:

Acre

O Acre teve uma arrecadação de R$ 198,4 milhões, crescimento de 4,5% se comparado com 2022. A Capitalização foi um dos segmentos que mais cresceu, com 13,7% e R$ 28,7 milhões arrecadados, seguido por Danos e Responsabilidades, que teve os seguros de Transportes (R$ 490 mil e alta de 47,8%), Patrimonial, que reúne os seguros Condomínio e Residencial, (R$ 6,8 milhões e avanço de 29%) e Automóvel (R$ 14,8 milhões e alta de 15,3%) com crescimentos consistentes.

O grupo de Cobertura de Pessoas, que congrega os seguros Vida, Viagem, Prestamista e os Planos de Acumulação, registrou avanço de 0,6% na arrecadação, com R$ 129 milhões. Em paralelo, o setor segurador do estado retornou ao segurado mais de R$ 54,8 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O produto que mais pagou no período foi o Automóvel, superando R$ 16,6 milhões e a Capitalização teve mais de R$ 25 milhões em resgates/sorteios.

Amapá

O mercado de seguros do Amapá arrecadou R$ 148 milhões, crescimento de 14,2% se comprado com 2022. O Cobertura de Pessoas foi um dos segmentos com avanços mais expressivos, com destaque para o Prestamista com R$ 26,4 milhões arrecadados e alta de 36,9%, e os Planos de Acumulação (VGBL e PGBL), que alcançaram R$ 56,7 milhões, alta de 15,1%. Vale ressaltar que o seguro de Garantia Estendida, integrante do segmento de Danos e Responsabilidade, cresceu 66% e atingiu R$ 2,4 milhões.

A Capitalização também apresentou desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, com crescimento de 10,6% na demanda, totalizando R$ 24,3 milhões. O setor segurador do estado retornou ao segurado mais de R$ 33,4 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. Um dos produtos que mais pagou no período foi o Automóvel, com R$ 2,9 milhões.

Amazonas

O estado do Amazonas arrecadou R$ 1,2 bilhão, com destaque para Danos e Responsabilidades, que foi um dos segmentos com avanços mais expressivos. Marítimos e Aeronáuticos cresceram 222,6% (R$ 7,6 milhões); Patrimonial, que congrega o seguro Condomínio e Residencial, avançou 50,3% (R$ 118 milhões); e Crédito e Garantia teve alta de 13,9% (R$ 33,8 milhões).

A Capitalização também apresentou desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, com crescimento de 10% na demanda, totalizando R$ 115,6 milhões. O setor segurador do estado repassou aproximadamente R$ 289 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O produto que mais pagou no período foi o Automóvel, superando R$ 49,7 milhões.

Pará

No Pará, o mercado segurador arrecadou R$ 2,2 bilhões, crescimento de 11,1% se comparado com 2022. Danos e Responsabilidades foi um dos segmentos com avanços mais expressivos, destacando o seguro de Crédito e Garantia, com 41,8% (R$ 18,6 milhões); o Rural, com 26,5% (R$ 58,6 milhões); e o Automóvel, com 20% (R$ 264 milhões). Vale ressaltar que o seguro Residencial apresentou um aumento de 20,7% em 2023, com mais de R$ 20,3 milhões arrecadados.

O grupo de Cobertura de Pessoas, que congrega os seguros Vida, Viagem, Prestamista e os Planos de Acumulação, registrou avanço de 4,5% na arrecadação, com R$ 1,3 bilhão. A Capitalização também apresentou desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, com crescimento de 34,2% na demanda, totalizando R$ 300 milhões. Em paralelo, setor segurador do estado pagou mais de R$ 488,8 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O produto que mais pagou no período foi o Automóvel, superando R$ 206 milhões.

Rondônia

O setor segurador de Rondônia teve uma arrecadação de R$ 737,7 milhões, que aponta para um crescimento de 13,1%. Danos e Responsabilidades foi um dos segmentos com avanços mais expressivos, com destaque para o Patrimonial, que congrega os seguros Residencial e Condomínio, que teve alta de 99,3% e arrecadação de R$ 35,9 milhões; e o Rural, com crescimento de 20,4, alcançando R$ 55,6 milhões.

Vale ressaltar que o seguro Viagem apresentou um aumento de 92,4%, com R$ 210 mil arrecadados. O mercado segurador do estado retornou ao segurado mais de R$ 178 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O produto que mais pagou no período foi o Automóvel, superando R$ 49,5 milhões, e a Capitalização, que teve mais de R$ 67 milhões em resgates/sorteios.

Roraima

O somatório do pagamento de indenizações do mercado segurador de Roraima somou R$ 57,04 milhões, montante 118% superior a 2022. O Habitacional foi o destaque, com o pagamento de R$ 670 mil em indenizações (+ 77,5%), seguido pelo Garantia Estendida, que retornou aos segurados mais de R$150 mil, alta de 31,3% ante o mesmo período do ano anterior. Na arrecadação (sem Saúde Suplementar e sem DPVAT), no período, o setor roraimense apresentou um crescimento de 1,9%, com R$ 149 milhões, com destaque para o seguro de Transportes, com R$ 2,4 milhões e alta de 266,6%, e Viagem, com R$ 80 mil e crescimento de 101,8%.

Além da apresentação da performance do mercado segurador na região, o presidente da Confederação também fez um alerta sobre a atuação das APV’s (Associações de Proteção Veicular) no Brasil, destacando que esse modelo de negócios representa uma perda fiscal de R$ 1,2 bilhão ao ano e é um risco para a sociedade. “O avanço das entidades mútuas representa um retrocesso, não só porque concorrem de forma desleal no mercado formal de seguros, mas também porque, sem fiscalização, podem transformar em pó a poupança de milhares de consumidores atraídos por benefícios que não serão concedidos”, comentou Oliveira.

Na ocasião, também foram lançados o novo hub de conteúdos da CNseg, o Notícias do Seguro, que surge com o objetivo de compartilhar informações fundamentadas sobre o mercado segurador com o público em geral; e a plataforma Encontre Seu Seguro, ferramenta que visa contribuir com a tomada de decisão do consumidor, além de agilizar a rotina de cotações e pesquisas do corretor para seus clientes.

N.F.

Revista Apólice