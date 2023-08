180 Seguros aposta em plataforma para agilizar processos dos parceiros

Compartilhar no

Compartilhar no

A 180 Seguros, seguradora tech que desenvolve soluções de seguros no modelo B2B2C, está apostando na tecnologia para otimizar a integração de sistemas com seus clientes. O Sagas permite aos parceiros comerciais da startup utilizarem uma única API (Interface de Programação de Aplicação) de integração tecnológica e interface de gestão para ofertar diferentes seguros sem a necessidade de grandes desenvolvimentos tecnológicos.

“Um dos objetivos que temos como parceiro comercial é eliminar dores comuns do mercado, trazendo facilidade e agilidade para a operação de seguro dos nossos clientes. Desenvolvemos essa plataforma para entregar mais autonomia e simplificar o dia a dia dessas empresas, possibilitando que novos produtos sejam ofertados de forma mais rápida, sem a necessidade de uma nova demanda tecnológica”, explica o CEO e co-fundador da insurtech, Mauro Levi D’Ancona.

Além de reduzir o custo operacional, já que os clientes não precisam destinar horas das equipes internas, o Sagas é um aliado importante para acelerar o tempo de início de uma operação de seguro dentro dos parceiros da 180. Com a plataforma, é possível iniciar as vendas em 15 dias, enquanto no mercado este prazo de implantação pode chegar a meses.

A API única do Sagas permite que os parceiros façam a emissão de diferentes produtos, cancelamento de certificados, extrair métricas e, ainda, traz todos os dados para facilitar a conciliação financeira. “Esses são grandes diferenciais. O que vemos no mercado hoje é que cada produto implementado exige uma nova demanda tecnológica, ou seja, existe um retrabalho de integração entre parceiros e seguradoras, com novas regras de negócios, API’s diferentes e isso afeta diretamente em custos e tempo de lançamento”, comenta D’Ancona.

“A transparência das informações é a peça-chave para evitar diferenças nos números e, consequentemente, perdas financeiras. Pela interface do produto, nossos parceiros têm acesso a todos os dados de vendas e comissão, de forma consistente e atualizada, o que ajuda a agilizar os processos”, ressalta o CTO e cofundador da insurtech, Franco Lamping.

A plataforma multiproduto Sagas é parte da estratégia da 180 Seguros, que recentemente obteve a licença S3 da Susep para atuar com a emissão de qualquer tipo de seguro em território nacional. A agora seguradora, inicialmente, terá foco em seguro Residencial, Prestamista e Seguros de Riscos Diversos, no qual iniciará com produtos para transações financeiras, cartões e proteção de bens pessoais.

N.F.

Revista Apólice