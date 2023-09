David Rudow é o novo diretor financeiro da Cover Genius

A insurtech Cover Genius anunciou a nomeação de David Rudow como seu novo diretor financeiro (CFO). Esta mudança estratégica ocorre no momento em que a empresa entra em seu próximo estágio de crescimento visando consolidar sua posição na indústria.

Rudow traz para a função uma vasta experiência e um histórico comprovado em gestão financeira, com mais de 18 anos de atuação em funções financeiras seniores para empresas de capital de risco e private equity. Antes, como CFO da empresa de tecnologia baseada na nuvem, a nCino, liderou um dos maiores IPOs em décadas e facilitou a aquisição da SimpleNexus em 2021, um negócio avaliado em 1,2 milhões de dólares.

“Com a capacidade comprovada de David para otimizar as operações financeiras, melhorar a rentabilidade e implementar controles financeiros robustos, estamos entusiasmados por tê-lo na nossa equipe à medida que avançamos para o próximo capítulo do nosso crescimento contínuo”, disse Angus McDonald, CEO e cofundador da Cover Genius. “A sua mentalidade estratégica e o seu profundo conhecimento do setor contribuirão significativamente para o nosso desempenho financeiro global e nos encaminhará ainda mais para o sucesso como a insurtech eleita pelas maiores marcas digitais do mundo”.

Como diretor financeiro, Rudow supervisionará todas as operações e estratégias financeiras para apoiar os planos de expansão da empresa. Isso inclui o gerenciamento do planejamento financeiro, a execução de relatórios financeiros e a otimização da alocação de recursos para impulsionar o crescimento e a lucratividade. A sua visão e liderança serão fundamentais para orientar a Cover Genius no sentido de alcançar os seus objetivos a longo prazo.

“Estou muito satisfeito por me juntar à equipe da Cover Genius e espero ajudar a empresa a atingir os seus objetivos financeiros”, afirmou Rudow. “Senti-me imediatamente atraído pela espantosa oportunidade de mercado de 7 bilhões de dólares em insurtech, e espero trabalhar lado a lado com a equipe executiva para capitalizar as oportunidades de crescimento estratégico, que irão impulsionar o sucesso e ajudar a empresa a atingir os seus objetivos a longo prazo”.

O executivo é formado em Ciências Empresariais e Contabilidade pela Universidade de Illinois, Chicago, e tem um mestrado em Finanças e Contabilidade pela Booth School of Business da Universidade de Chicago.

A Cover Genius também expressa seu agradecimento a Gavin Dennis, CFO anterior, por sua liderança dedicada e contribuição significativa para a empresa. Ao longo do seu mandato, desempenhou um papel fundamental no crescimento e nas conquistas impressionantes da empresa, liderando a expansão e o desenvolvimento da função financeira desde o início de 2020. Também desempenhou um papel fundamental na garantia do capital de crescimento e na supervisão de aquisições. Enquanto Dennis se prepara para embarcar em sua próxima aventura, ele trabalhará em estreita colaboração com seu sucessor, Rudow, para facilitar uma transição tranquila.

N.F.

Revista Apólice