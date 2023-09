CVG-SP abre inscrições para cursos online de riscos pessoais e sinistros

O CVG-SP (Clube Vida em Grupo São Paulo) abriu inscrições para dois cursos online na área de riscos pessoais, que serão aplicados no formato webinar, com aulas ao vivo e interativas. Começa no dia 9 de outubro o curso “Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de Sinistro de Pessoas com Aplicações Práticas do Direito de Seguros”, com aulas às segundas e quartas-feiras, no período noturno. A carga horária é de 30 horas e o curso terminará no dia 6 de dezembro.

Um dos diferenciais do curso é a atualização do conteúdo para atender aos novos normativos (Resolução CNSP 439/22 e Circular Susep 667/22). Outra novidade é a inclusão na programação da matéria Direito de Seguros, abordando a interpretação de conceitos, normas legais e exemplos práticos, sem o uso de termos do “juridiquês”. As aulas serão ministradas pelo advogado Thyago Klemp, especializado em Processo Civil e com experiência de 20 anos de atuação no mercado.

Também estão abertas as inscrições para o curso online “Capacitação Técnica em Riscos Pessoais”, que será aplicado no período de 17 de outubro a 21 de novembro, às terças e quintas-feiras, totalizando 20 horas/aula. O objetivo do curso é fornecer aos alunos conhecimentos específicos para a execução de processos de faturamento, taxação técnica e comercial dos riscos e instrumentos de negociação. O instrutor será Marcio Pignatari Venditti, especializado em gestão atuarial e de seguros e previdência, com 30 anos de experiência na área.

Informações e inscrições podem ser acessadas na loja virtual do CVG-SP. Os cursos oferecem aos alunos acesso às aulas via plataforma online, material didático em PDF (apostila), aulas gravadas (que podem ser visualizadas a qualquer momento durante o curso) e Certificado de Conclusão Digitalizado.

