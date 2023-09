Bradesco Seguros apoia corretores na divulgação de conteúdos de marketing

Compartilhar no

O Grupo Bradesco Seguros, focando em apoiar o corretor com dados, tecnologia e digitalização de jornadas, inova ao trazer uma nova ferramenta na última atualização para o seu aplicativo Bradesco Seguros Corretor. A solução “Materiais de Divulgação” tem o objetivo de auxiliar seus parceiros na divulgação de produtos por meio das redes sociais e outros canais de comunicação, disponibilizando conteúdos que se adequam ao objetivo de negócio de cada usuário.

Entendendo que, muitas vezes, o corretor precisa cada vez mais otimizar a criação e divulgação de conteúdo, a companhia traz esta ferramenta que conta com peças de marketing por produtos e campanhas, disponíveis para download e compartilhamento com seus atuais e potenciais clientes.

“As inovações deste aplicativo são sempre pensadas a partir da necessidades dos parceiros e, para essa atualização, não poderia ser diferente. Com isso, oferecemos mais uma possibilidade para levar agilidade e praticidade ao corretor, fornecendo jornadas simples e alinhadas à dinâmica de vendas nesse novo contexto que o mercado e os clientes demandam, potencializando a geração de negócios no digital”, ressalta Giuliano Generali, superintendente executivo de Canais Digitais e Experiência do Cliente.

Em breve, novas funcionalidades serão adicionadas ao aplicativo proporcionando uma experiência ainda mais completa e personalizada para os corretores. A nova atualização já está disponível, basta procurar o aplicativo Bradesco Seguros Corretor no Google Play e na App Store.

