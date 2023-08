Com aumento da adoção de pets, Liberty reforça importância do seguro residencial

Nos últimos anos, foi possível observar um número crescente de pessoas que optaram por ter animais de estimação em vez de filhos. Esse movimento, conhecido como pet parenting ou parentalidade de animais de estimação, reflete uma transformação dos padrões de vida e das prioridades da sociedade. Com 149,6 milhões de pets, segundo o censo do Instituto Pet Brasil de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. Considerando os mais de 200 milhões de brasileiros, pelo menos 70% da população tem um animalzinho em casa ou conhece alguém que tenha. E, como com os filhos, os pets precisam de atenção, cuidados constantes e, acima de tudo, proteção caso algum imprevisto ocorra.

Uma forma de garantir a tranquilidade no cuidado com os pets é contratar um seguro residencial, pois soluções deste nicho podem trazer diversos serviços para animais de estimação. A Liberty Seguros, por exemplo, trabalha com o Liberty Residência, produto completo com opções de coberturas para casos de incêndio, vendaval, explosões e quedas de aeronaves, além de assistências hidráulicas, elétricas e gerais, incluindo para pets.

Clientes que contratam o Liberty Residência Superior têm direito à cobertura de diversos serviços para os animaizinhos, como consulta veterinária emergencial, aplicação de vacinas em domicílio e assistência funeral ou cremação de pets.

“O fenômeno do pet parenting e a humanização dos animais está se tornando cada vez mais comum, algo que pode ser explicado pelas constantes mudanças de comportamento da sociedade nos modelos familiares”, afirma o superintendente de Riscos Patrimoniais da seguradora, Rodrigo Catanzaro. “Nesse contexto, as pessoas precisam se certificar de que seus cães, gatos ou outros bichinhos tenham proteção, assim como suas residências. Considerando esta tendência e o objetivo de sempre proteger nossos clientes de forma completa, nós adequamos o nosso produto. Assim, nossos segurados podem aproveitar os momentos e criar memórias em família com tranquilidade, pois podem contar com a Liberty caso imprevistos ocorram”, completa.

