Prudential do Brasil realiza Franchising Day em São Paulo

A Prudential do Brasil realizou esta semana o Prudential Franchising Day, encontro exclusivo para sua rede de corretoras franqueadas. O evento reuniu mais de mil pessoas, incluindo toda a alta liderança da empresa, no Expo Center, em São Paulo. Na ocasião, os executivos apresentaram resultados, falaram sobre os planos de expansão da rede e investimentos em soluções tecnológicas e marketing para fortalecer a marca e o relacionamento entre os parceiros de negócios.

Um dos pontos altos do evento foi o reconhecimento das franquias que apresentaram melhor desempenho ao longo deste ano em diversos critérios. Trinta franquias receberam a premiação especial Franquia de Excelência, criada com o intuito de evidenciar as melhores ações empreendedoras e inovadoras em prol do atendimento a clientes, posicionamento de marca, entre outras categorias. Outras 70 unidades da rede também foram reconhecidas e receberam um selo de destaque por sua atuação.

O vice-presidente de Franquias da Prudential, Humberto Madeira, comemorou o sucesso do evento e parabenizou os franqueados que se dedicam diariamente ao propósito de proteger vidas. “É uma grande satisfação reunir nossa rede franqueada para compartilhar novidades, trocar experiências e boas práticas. Tivemos a oportunidade de dividir conhecimento numa agenda de conteúdo muito rica com apresentações e convidados inspiradores. Não tenho dúvidas de que todos saímos energizados e motivados”, declarou.

Cinco arenas de conteúdo foram montadas no evento e os participantes puderam ouvir e debater sobre diversos temas, como: estratégias para despertar nos clientes a importância do seguro de vida; como administrar uma franquia; dicas de como ser um empreendedor de sucesso; como expandir seu negócio; entre outros.

Além de temas ligados aos negócios, o Franchising Day contou também com a presença de um convidado especial, um dos brasileiros mais influentes da atualidade, Nizan Guanaes. O publicitário compartilhou sua história e trajetória de sucesso e mostrou a importância de atuarmos com estratégia, foco e diversidade em qualquer ambiente. Nizan também enfatizou a responsabilidade social representada pela comercialização do seguro de vida.

Uma das atrações desta edição foi o espaço de exposição, que reuniu diversas áreas da franqueadora, como Produtos, Treinamentos, Consultoria e Digital, além de alguns fornecedores-chave para a rede. Neste local, os franqueados tiveram a oportunidade de visitar estandes, conhecer melhor os produtos e serviços oferecidos pela companhia e tirar dúvidas com especialistas da seguradora. Outra novidade lançada oficialmente no evento foi a Prudential Store, e-commerce de produtos exclusivos da marca. Uma loja física foi instalada no local e ofereceu descontos especiais para colaboradores, franqueados, parceiros e clientes.

N.F.

Revista Apólice