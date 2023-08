BB Seguros anuncia novas coberturas no seguro Agrícola Flex

A BB Seguros está ampliando as coberturas do seu seguro Agrícola Flex. O produto, que é customizável e oferece amplas coberturas para diversas culturas, agora também oferece como cobertura básica a proteção contra granizo a lavouras de frutas de clima temperado e hortaliças, como uvas de vinho, uvas de mesa, maçã, pera, caqui, figo, pêssego, nectarina, ameixa, alho e cebola. Além de proteger a produção e a sustentabilidade dos negócios rurais, o produto fortalece também seu caráter de ferramenta garantidora da segurança alimentar da população.

“A expansão do seguro Agrícola Flex para frutas e hortaliças é de suma importância, considerando que esses produtos desempenham um papel essencial na alimentação da população e têm um alto valor estratégico no mercado, especialmente doméstico”, comenta Amauri Vasconcelos, presidente da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “Destaco também a adaptabilidade do nosso produto, que nos permite oferecer um portfólio abrangente e flexível, eliminando a necessidade de criar produtos específicos toda vez que surgirem novas demandas por cobertura exclusiva para diferentes culturas ou riscos. Essa agilidade é crucial para atendermos efetivamente nossos clientes”, complementa o executivo.

A nova cobertura traz algumas especificidades para uvas, alho e cebola. No caso de uvas de vinho e uvas de mesa, o seguro Agrícola Flex protege a produção contra danos causados às brotações que darão origem aos frutos do ciclo produtivo para o qual foi contratado o seguro, desde que exclusivamente por granizo. Já no caso da cebola e do alho, a proteção básica é para danos causados por granizo aos bulbos da hortaliça, considerando também perda de stand de plantas e a área foliar. Há, também, a possibilidade de contratar uma cobertura adicional para proteger os bulbos de cebolas em períodos de cura.

Outra novidade é a cobertura básica para a recuperação do potencial produtivo de plantas de café em desenvolvimento. Com isso, além das coberturas multirrisco que indenizam perda de produção, o agricultor poderá escolher proteger apenas a planta de café em fase não produtiva contra riscos que danifiquem sua estrutura, possibilitando recursos, a partir da indenização, para o manejo e recuperação do seu potencial produtivo.

O Seguro Agrícola Flex da BB Seguros oferece a já conhecida cobertura de Custeio de Safra, que cobre os custos da produção em caso de quebra ocasionada por situações climáticas para outras 19 culturas de grãos, perenes e semi-perenes, além das recém-adicionadas do segmento de frutas e hortaliças. Além disso, o agricultor pode optar por uma cobertura de Produtividade, que permite atribuir um valor fixo da saca do produto segurado no mercado físico, que será o mesmo utilizado no cálculo da indenização, em caso de quebra de produção.

As novas coberturas para o segmento de frutas e hortaliças são válidas em qualquer um dos três planos do Seguro Agrícola Flex e estão disponíveis apenas nas regiões Sul, Sudeste e no estado de Goiás. Neste primeiro momento, somente correntistas com operação de crédito financiada pelo Banco do Brasil terão acesso à oferta.

