Zurich e Vrio Corp. firmam parceria para distribuição de seguros na América Latina

A seguradora Zurich e a Vrio Corp., por meio da Vrio Corretora, ampliaram sua parceria para oferecer seguros aos clientes que atualmente possuem internet banda larga por fibra ótica e contratos de TV por assinatura com as operadoras SKY, DIRECTV e DGO, com alcance regional na América Latina.

A nova iniciativa das duas empresas visa atingir mais de 8 milhões de clientes na região, adaptando a proposta da seguradora às necessidades dos clientes da Vrio Corp. para oferecer produtos de qualidade por meio de um ecossistema de serviços premium.

O primeiro acordo com a SKY foi assinado em 2021, período em que a Zurich emitiu mais de 300.000 apólices no Brasil para os clientes da operadora. O sucesso do modelo de negócios lançou as bases para uma nova parceria macro que, além de expandir a distribuição de seguros no Brasil, agora inclui a distribuição de produtos de afinidade para assinantes da DIRECTV na Colômbia, Equador e Chile, além de Uruguai e Peru através de companhias corresponsáveis.

A Zurich terá 10 anos de exclusividade para oferecer seguros nessas plataformas e a ampliação do portfólio de produtos que será adaptado a cada mercado: além dos seguros de fatura protegida e do seguro residencial, nessa nova fase serão adicionados os seguros de acidentes pessoais, bolsa protegida, danos acidentais, transferência protegida (popular seguro PIX), celular e garantia estendida, voltados para os clientes SKY, DIRECTV e DGO.

“Estamos muito entusiasmados com a extensão de nosso acordo com a Vrio Corporation por meio de sua empresa SKY, que vem obtendo excelentes resultados no Brasil. O seguro desempenha um importante papel social na proteção da vida e do patrimônio das pessoas, e alianças estratégicas como essa nos ajudam a fomentar a cultura do seguro e a expandir o acesso ao seguro para além de nossas fronteiras”, enfatiza Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil.

De acordo com Laurence Maurice, CEO América Latina do Zurich Insurance Group, a aliança fortalece a extensa rede de parcerias da companhia com empresas líderes e inovadoras em seus mercados, abrindo oportunidades para o desenvolvimento de novas fronteiras de negócios. “Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria exclusiva e de longo prazo com a Vrio Corp, que nos permitirá levar aos nossos clientes da região produtos e soluções de alta qualidade, respaldados por nossa marca com 150 anos de história”, disse.

Por sua vez, o presidente da SKY, Gustavo Fonseca, expressou a importância de poder oferecer aos clientes da empresa “soluções baseadas em suas necessidades por meio de uma ampla gama de produtos e serviços que tendem a simplificar seu consumo”. “Os principais pilares da empresa são cuidar e inovar na experiência do usuário de cada um de seus clientes, garantindo os mais altos padrões de qualidade”, concluiu.

“A aliança com a Zurich no Brasil ajuda a solidificar ainda mais o relacionamento com nossos clientes, tanto que vamos estender esse modelo para a Colômbia, o Equador e o Chile”. A empresa está focada em oferecer serviços de qualidade, e a expansão desse acordo nos permite avançar nesse caminho”, explicou Roy Humphreys, diretor regional de Seguros e Saúde da Vrio Corretora.

Atualmente, a seguradora conta com mais de 100 parceiros no Brasil, entre bancos, financeiras, cooperativas, redes de varejo e outras plataformas. A Vrio Corp. transcende sua liderança em serviços de conectividade e TV por assinatura para oferecer a seus assinantes um ecossistema de serviços que buscam simplificar e atender às necessidades de seus usuários.

N.F.

Revista Apólice