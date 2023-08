IARIS cria tecnologia de auditoria veicular em Inteligência Artificial

A implementação da Inteligência Artificial vive um momento de consolidação e fortalecimento em empresas de diversos segmentos, incluindo o setor automotivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a General Motors (GM) já está utilizando uma tecnologia em IA para a inspeção veicular, visando melhorias nos serviços e atendimento prestado aos clientes. Adiantando a tendência no Brasil, a IARIS, startup especializada em aplicações de Inteligência Artificial, criou o EasyInspection, solução de inspeção veicular inteligente.

Destinada principalmente para departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras de veículos, a solução conta com uma plataforma antifraude para auditoria em inspeção veicular que utiliza visão computacional e metadados de imagens e vídeos. Desse modo, é possível analisar de forma automática uma série de itens e o estado de conservação de um veículo.

“Com os avanços das tecnologias no mercado, estamos em um momento de consolidar a auditoria automática com Inteligência Artificial junto aos principais nichos do mercado de auditoria veicular, como departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras de veículos, de forma que a nossa solução possa trazer segurança, auditabilidade, celeridade e economia para o processo de auditoria”, aponta Fábio Falcão, CEO da IARIS.

Com a possibilidade de integração facilitada e rápida por meio de API’s de suporte nacional e análise de itens em conformidade com a legislação brasileira, a ferramenta examina a parametrização e customização de faróis, lanternas, modelo do veículo, cor predominante, retrovisores, faróis de milha, status do farol/lanterna (ligado/desligado) e luz de freio/ré (ligado/desligado) e análise de conservação de pneus para avaliar possíveis danos e avarias utilizando Inteligência Artificial e promover mais segurança nas avaliações.

Para o setor, a tecnologia garante mais segurança e agilidade na identificação de possíveis danos e manutenção, além de permitir uma visão detalhada dos itens externos dos veículos analisados e relatório individualizado. A IARIS chega para contribuir com o mercado com uma solução tecnológica eficiente, proporcionando mais confiabilidade para os departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras, bem como seus clientes.

Investimento em IA no mercado de seguros automotivos

De acordo com o Gartner, o valor comercial da IA chegará a US$ 5,1 bilhões até 2025. Isso porque líderes de empresas estão transformando seus negócios por meio da tecnologia, e aponta que 68% dos executivos acreditam que os benefícios da IA generativa superam os riscos.

Casos de fraudes em auditorias veiculares estão se tornando cada vez mais um problema recorrente, e que precisa ser combatido. Segundo o relatório do 20º Ciclo do SQF (Sistema de Quantificação da Fraude), da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), de todos os acionamentos de cobertura de seguro automotivo realizados no primeiro semestre de 2022, 13,6% tiveram suspeita de fraude, sendo 2,4% com fraude comprovada, o que representa um prejuízo de R$ 345 milhões. Para o setor, o suporte tecnológico da Inteligência Artificial é um importante aliado eficaz para combater situações fraudulentas, uma vez que, aliado ao componente humano, a solução possui a capacidade de analisar grandes volumes de dados e informações de forma segura e em um curto período de tempo.

“Somos especializados em aplicações de inteligência artificial com uma solução de monitoramento mais avançada do Brasil. Desenvolvemos produtos que possam auxiliar as empresas na certificação de processos, permitindo aos nossos clientes a integração de IA junto aos seus produtos para garantir mais confiabilidade, assertividade e segurança. Nosso diferencial é entregar algoritmos que utilizam o state-of-the-art da inteligência artificial, com custo nacional, construídos e customizados para atender também às demandas do mercado nacional e América Latina”, destaca Falcão.

Revista Apólice