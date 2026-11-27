A Yelum Seguros ampliou para R$ 25 milhões a capacidade de contratação do Yelum Residência. A atualização contempla a revisão dos limites de indenização de diferentes coberturas e ajustes tarifários, como parte da estratégia da marca para ampliar sua presença no segmento de imóveis de médio e alto padrão.

Entre as principais mudanças está a elevação do Limite Máximo de Indenização (LMI) da cobertura de incêndio, explosão de qualquer natureza, fumaça e queda de aeronaves, que passou de R$ 10 milhões para R$ 25 milhões, um aumento de 150%. O Limite Máximo de Garantia (LMG) do produto também foi ampliado, de R$ 20 milhões para R$ 25 milhões.

Além da revisão dos limites, a seguradora promoveu ajustes tarifários com base em estudos de mercado e análises da concorrência. A medida busca ampliar a competitividade do produto e as possibilidades de contratação, especialmente em operações que envolvem imóveis de maior valor patrimonial.

Limites de cobertura

Entre as coberturas disponíveis, a de impacto de veículos terrestres apresenta limite máximo de indenização de R$ 25 milhões, enquanto a de responsabilidade civil familiar chega a R$ 3 milhões. A proteção contra danos elétricos e a cobertura de perda ou pagamento de aluguel possuem limites de até R$ 2 milhões cada.

Para eventos climáticos, como vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, o limite é de R$ 1 milhão, mesmo valor estabelecido para as coberturas de equipamentos eletrônicos e quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos.

O produto também contempla limites de até R$ 500 mil para despesas com mudanças, roubo ou subtração de bens com vestígios e danos por ruptura de tubulações. Já as coberturas de recomposição de registros e documentos e pagamento de condomínio por perda de renda possuem limites de R$ 300 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Os valores estão sujeitos às condições de contratação e às regras previstas no produto. Com as mudanças, os corretores passam a contar com maior flexibilidade na composição das apólices, considerando as características dos imóveis e as necessidades de proteção patrimonial de diferentes perfis de clientes.

“Essa evolução representa um avanço importante na atuação da Yelum no mercado residencial. Ampliamos nossa capacidade de atendimento e revisamos as condições comerciais para oferecer um produto mais competitivo, com maior flexibilidade e aderência às necessidades dos consumidores. Com isso, também fortalecemos a atuação dos corretores, que passam a contar com mais possibilidades para atender clientes com diferentes perfis e patrimônios”, afirma Carla Oliveira, diretora de Produtos Auto e Massificados do Grupo HDI.