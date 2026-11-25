Seguro Condomínio pagou R$ 31,5 milhões em indenizações em Santa Catarina de janeiro a agosto de 2026, um crescimento de 29,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O avanço supera em mais de quatro vezes a expansão da arrecadação do produto, que alcançou R$ 77,1 milhões, alta de 6,9% na mesma comparação.

“O resultado ocorre em um período marcado por episódios de instabilidade climática no estado. No fim de agosto, chuvas intensas acompanhadas de granizo atingiram dezenas de municípios catarinenses, provocando danos em imóveis. Segundo a Defesa Civil estadual, pelo menos 43 municípios registraram ocorrências, e sete decretaram situação de emergência. Na Grande Florianópolis, os temporais provocaram danos em milhares de residências, enquanto outras regiões também registraram destelhamentos e prejuízos materiais”, afirmou o presidente do Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina, (SindsegSC), João Fazio Amato Neto.

Para o presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Jarbas Medeiros, o avanço dos pagamentos evidencia a relevância da proteção securitária diante dos riscos que afetam o patrimônio coletivo.

“Quando um condomínio sofre danos em sua estrutura ou nas áreas comuns, os prejuízos podem comprometer o orçamento e exigir recursos imediatos para reparos. O seguro ajuda a reduzir esse impacto financeiro e oferece condições para que a recuperação do imóvel ocorra com mais segurança. Em um cenário de eventos climáticos que podem provocar danos expressivos em diferentes regiões, essa proteção ganha ainda mais importância”, afirmou.

O Seguro Condomínio protege a edificação e as áreas comuns contra riscos previstos na apólice. A contratação é obrigatória para edifícios divididos em unidades autônomas, conforme a legislação brasileira, e a cobertura básica contempla incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão.

O produto também pode incluir garantias adicionais para danos causados por vendavais, danos elétricos, quebra de vidros e outros eventos, conforme as condições contratadas. A extensão da proteção varia de acordo com a modalidade escolhida e as coberturas previstas na apólice.

Em caso de sinistro, o condomínio deve comunicar a seguradora, apresentar as informações e os documentos solicitados e aguardar a análise do evento. Se o dano estiver coberto, a indenização será calculada de acordo com os prejuízos reconhecidos, os limites contratados, as franquias e as demais condições da apólice.

Mais do que uma exigência legal, o seguro é um instrumento de planejamento financeiro para os condomínios, pois ajuda a evitar que despesas extraordinárias com reparos recaiam integralmente sobre o caixa coletivo e os condôminos.