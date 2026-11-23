A Junto Seguros promoveu, em 13 de novembro, a primeira edição do Torneio de Golfe Beneficente Juntos pelo Bem, realizado no Alphaville Graciosa Clube, em Pinhais (PR). O evento reuniu clientes, parceiros e convidados em uma iniciativa que combinou esporte, relacionamento e impacto social, com o objetivo de apoiar o trabalho do Instituto Care’s, organização sem fins lucrativos que atua nas áreas de assistência humanitária, educação e desenvolvimento social.

Ao longo do dia, cerca de 90 golfistas participaram de uma competição de 18 buracos no formato stroke play, dividida em categorias masculinas e femininas. À noite, aproximadamente 120 convidados participaram de um jantar beneficente que contou com um leilão de itens exclusivos. Toda a arrecadação obtida durante o evento foi destinada ao Instituto Care’s para apoiar a continuidade de seus projetos sociais.

Entre os itens leiloados estavam bonés e flâmulas autografados por atletas do PGA Tour (Professional Golfers’ Association Tour), além de uma raquete e uma bola de tênis autografadas pelo ex-tenista Fernando Meligeni.

O leilão também trouxe peças que celebram a cultura e o artesanato brasileiro, como um cocar produzido pelos povos Ticuna e Kokama, da região do Alto Solimões (AM), um baixo elétrico esculpido à mão pelo luthier Claudionor Nunes, de Anamã (AM), e vasos de cerâmica marajoara fornecidos pelo Instituto Care’s.

Na Amazônia, a instituição desenvolve ações voltadas ao atendimento médico e odontológico de comunidades ribeirinhas e indígenas, além de iniciativas relacionadas ao acesso à água potável, saneamento básico e formação de crianças e famílias. Os recursos arrecadados durante o Juntos pelo Bem contribuirão diretamente para a manutenção e ampliação dessas atividades.

A primeira edição do torneio contou com o patrocínio oficial de Howden, OneGlobal, Avita e WTW, além do apoio de Wiz e Lockton, parceiros que contribuíram para transformar o evento em uma oportunidade de gerar impacto positivo e ampliar o alcance das ações promovidas pelo Instituto Care’s.