O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda a partir de janeiro de 2027. A confirmação foi feita pelo Palácio do Planalto na noite desta quinta-feira (26 de novembro), após reunião entre o presidente e o executivo no Palácio da Alvorada.

A escolha de Trabuco tem significado especial para o mercado segurador brasileiro, segmento no qual o executivo construiu parte importante de sua trajetória profissional, tendo ocupado a presidência da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Seguros antes de assumir o comando do banco, em 2009.

À frente do Grupo Bradesco Seguros entre 2003 e 2009, Trabuco também teve intensa atuação nas entidades representativas do setor. Foi presidente da Associação Nacional da Previdência Privada (Anapp) – atual Fenaprevi, além de vice-presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e integrante do Conselho da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Natural de Marília (SP), Trabuco tem 75 anos, é formado em Filosofia e pós-graduado em Sociopsicologia. Ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário, e chegou à presidência executiva da instituição em 2009, cargo que ocupou até março de 2018.

Esta não foi a primeira vez que o executivo recebeu um convite para comandar o Ministério da Fazenda. Em 2014, durante a formação da equipe econômica do segundo mandato de Dilma Rousseff, Trabuco recusou a proposta.

A perspectiva de sua chegada ao Ministério da Fazenda foi bem recebida pelo mercado financeiro. O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira com alta de 6,07%, enquanto o dólar comercial recuou 1,25%. Entre os principais desafios do futuro ministro estarão o equilíbrio das contas públicas, o controle da inflação e a criação de condições para a retomada do crescimento econômico.

Para o mercado de seguros, a indicação coloca no comando da política econômica brasileira um executivo que conhece as particularidades da atividade seguradora, sua capacidade de formação de poupança de longo prazo e seu papel como investidor institucional e indutor do desenvolvimento econômico. A experiência de Trabuco ganha relevância também pelo fato de a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estar vinculada ao Ministério da Fazenda.

*com informações da Agência Brasil

CNseg vê com “especial orgulho” a escolha de Trabuco para a Fazenda

Em nota à imprensa, a CNseg afirmou que a escolha de Trabuco para o Ministério da Fazenda é motivo de “especial orgulho” para o mercado segurador. A entidade destacou a atuação do executivo na modernização do setor e apontou sua capacidade de diálogo e seu conhecimento da economia brasileira como credenciais para o cargo.

A confederação também se colocou à disposição para contribuir com a equipe econômica. Segundo a nota, o setor está disposto a colaborar com “uma agenda de estabilidade econômica, crescimento sustentável, segurança jurídica e desenvolvimento social do Brasil”.

Confira a nota na integra:

“NOTA À IMPRENSA

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) recebe com grande satisfação a indicação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda.

Executivo de reconhecida trajetória no sistema financeiro brasileiro, Trabuco ocupa um lugar de especial destaque na história do setor de seguros, para o qual ofereceu contribuições inestimáveis ao longo de sua carreira, atuando em favor do desenvolvimento, modernização e fortalecimento institucional do mercado.

Sua experiência, capacidade de diálogo, visão estratégica e profundo conhecimento da economia brasileira constituem importantes credenciais para a condução da política econômica do País.

Para o mercado segurador, a indicação de uma emblemática liderança é motivo de especial orgulho.

A CNseg deseja pleno êxito a Luiz Carlos Trabuco nessa nova missão e reafirma a disposição do setor de seguros de contribuir para uma agenda de estabilidade econômica, crescimento sustentável, segurança jurídica e desenvolvimento social do Brasil.

Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg”

Fenacor vê na escolha de Trabuco oportunidade para ampliar acesso ao seguro

A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) também saudou a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda. Na avaliação da entidade, a experiência do futuro ministro no mercado de seguros pode contribuir para políticas públicas que ampliem o acesso da população ao seguro e à previdência complementar.

A federação lembrou que Trabuco manteve diálogo com os representantes dos corretores e participou de debates sobre as condições de atuação desses profissionais. Ao comentar sua chegada à Fazenda, a Fenacor destacou o papel do seguro na formação de poupança interna e no financiamento de investimentos de longo prazo. Para a entidade, a indicação representa “uma oportunidade relevante para ampliar a compreensão do poder público em relação à importância estratégica do setor de seguros para o País”.

Confira a nota na integra:

“A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) saúda a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o comando do Ministério da Fazenda, reconhecendo a trajetória singular de um executivo que reúne sólida experiência na área financeira e profundo conhecimento do mercado de seguros brasileiro.

Ao longo de mais de cinco décadas de atuação profissional, Trabuco construiu uma carreira marcada pela excelência, pela capacidade de diálogo e pela visão estratégica. Antes de assumir posições de destaque no sistema bancário nacional, teve participação decisiva no desenvolvimento do mercado de seguros, tendo presidido a Bradesco Vida e Previdência e, posteriormente, a Bradesco Seguros, onde liderou um importante ciclo de expansão e fortalecimento institucional do setor. Também exerceu funções relevantes em entidades representativas da indústria de seguros, previdência complementar e saúde suplementar, tornando-se uma das principais referências do segmento no País.

A relação de Luiz Carlos Trabuco com o mercado de seguros sempre foi pautada pela valorização do papel social e econômico da proteção securitária, da formação de poupança de longo prazo e da ampliação da cultura do seguro no Brasil. Em sua atuação junto às entidades do setor, participou de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento institucional do mercado, à modernização regulatória e ao fortalecimento da atividade seguradora como instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão social.

Ao longo de sua trajetória, Trabuco manteve interlocução permanente com as lideranças do mercado e com as entidades representativas, entre elas a Fenacor, participando de debates e projetos voltados ao crescimento sustentável da indústria de seguros e ao aperfeiçoamento das condições de atuação dos Corretores de Seguros. Sua capacidade de construir consensos e aproximar diferentes segmentos do mercado sempre foi uma característica amplamente reconhecida.

Para a Fenacor, a chegada de um profissional com esse histórico ao Ministério da Fazenda representa uma oportunidade relevante para ampliar a compreensão do poder público em relação à importância estratégica do setor de seguros para o País. Trata-se de uma atividade que vai muito além da proteção patrimonial e pessoal, desempenhando papel fundamental na formação de poupança interna, no financiamento de investimentos de longo prazo, na estabilidade econômica e na proteção das famílias e empresas brasileiras.

Nesse contexto, o conhecimento acumulado por Trabuco sobre o funcionamento e o potencial do mercado de seguros certamente poderá contribuir para a construção de políticas públicas que estimulem ainda mais o desenvolvimento do setor, criando condições favoráveis para a expansão da proteção securitária e da previdência complementar em todo o território nacional.

A Fenacor entende que o mercado de seguros brasileiro possui todas as condições para assumir protagonismo ainda maior no processo de crescimento econômico e desenvolvimento social do País. Para isso, é fundamental que o setor tenha acesso às ferramentas adequadas, a um ambiente regulatório moderno, à segurança jurídica e a políticas que incentivem a inovação, a competitividade e a ampliação do acesso da população aos produtos e serviços de proteção.

Por essas razões, a Fenacor deseja pleno êxito ao futuro ministro Luiz Carlos Trabuco Cappi em sua nova missão e reafirma sua disposição de colaborar com iniciativas que fortaleçam a economia brasileira, ampliem a proteção da sociedade e valorizem o papel estratégico do mercado de seguros no desenvolvimento nacional.

Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor).”

Atualizado às 12:30