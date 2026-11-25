O Sicoob e a Odontoprev anunciaram uma parceria para o lançamento do Odonto Sicoob, solução de assistência odontológica destinada, inicialmente, às empresas cooperadas. A iniciativa amplia o portfólio de produtos e serviços do sistema financeiro cooperativo voltados ao segmento empresarial e estabelece um canal de distribuição de planos odontológicos por meio de suas cooperativas.

A solução pode ser contratada por microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas e médias empresas com grupos de três a 199 vidas, diretamente nas cooperativas do Sicoob. A oferta contempla diferentes opções de cobertura e acesso a uma rede de mais de 27 mil dentistas credenciados em todo o país.

A parceria estabelece uma divisão de responsabilidades entre as instituições. Enquanto o Sicoob ficará responsável pela distribuição dos planos às empresas cooperadas, a Odontoprev responderá pela gestão da rede credenciada e pelo atendimento de pós-venda.

Para Guilherme Palma Neto, coordenador comercial de Seguros Gerais do Sicoob, a iniciativa faz parte da estratégia de diversificação das soluções destinadas ao público empresarial.

“Essa parceria representa um avanço na nossa estratégia de ampliar as soluções destinadas às empresas cooperadas, acompanhando necessidades que fazem parte da gestão dos negócios e do cuidado com as pessoas”, afirma.

O Odonto Sicoob disponibiliza duas modalidades de planos odontológicos, com diferentes abrangências de cobertura. A primeira contempla procedimentos como consultas, limpezas e radiografias, enquanto a segunda inclui também clareamento, próteses e tratamento ortodôntico completo.

A proposta é atender empresas de diferentes portes e perfis de contratação, permitindo a incorporação da assistência odontológica às políticas de benefícios oferecidos aos colaboradores.

Para a Odontoprev, a parceria representa uma oportunidade de ampliar a distribuição de seus produtos por meio da estrutura nacional do sistema financeiro cooperativo, aproveitando o relacionamento das cooperativas com microempreendedores e pequenas e médias empresas.

“Ao combinar a maior rede credenciada de dentistas do país com o maior sistema financeiro cooperativo do país, ampliamos o acesso à saúde bucal de qualidade em todo o território nacional. Essa iniciativa responde à busca cada vez maior das empresas por benefícios direcionados à saúde e ao bem-estar, promovendo maior engajamento e valorização dos colaboradores”, destaca Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev.