A Superintendência de Seguros Privados (Susep) celebrou, nesta terça-feira (24), seus 60 anos de história em uma cerimônia que reuniu dirigentes e colaboradores da Autarquia, servidores aposentados, ex-superintendentes e ex-diretores, além de representantes de entidades e empresas do mercado supervisionado.

O encontro foi marcado pelo reconhecimento das pessoas que contribuíram para a construção dessa trajetória e pelo lançamento do livro 1 da Coleção Memória & Futuro – Seguros & Concretização da Ordem Econômica e do documentário Susep 60 anos: Memória & Futuro. As duas produções integram o projeto de mesmo nome, desenvolvido com o propósito de resgatar e preservar a memória institucional, valorizar as pessoas que fizeram parte dessa história e refletir sobre o futuro da Susep e do mercado de seguros brasileiro.

Para o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, a celebração representa uma oportunidade de reconhecer o papel das pessoas na construção da instituição e a responsabilidade de preparar a Autarquia para os próximos desafios.

“São 60 anos de história, desafios, mudanças e aprendizados. Uma trajetória construída por muitas pessoas, que contribuíram e continuam contribuindo para o fortalecimento da Susep e dos mercados sob sua supervisão. Conhecer, registrar e honrar essa história é também reconhecer a responsabilidade que temos no presente e a importância de preparar a instituição para o futuro”, destacou.

A cerimônia também proporcionou momentos de reencontro e compartilhamento de histórias entre pessoas que participaram de diferentes períodos da trajetória da Autarquia, reforçando a importância da memória institucional para compreender sua evolução e os desafios que se apresentam.

Memória & Futuro

Como parte das iniciativas dos 60 anos, a Susep lançou uma página especial em seu portal, que reúne o livro, o documentário, a série 60 fatos sobre a Susep, registros fotográficos da celebração e informações sobre o acervo de entrevistas realizado em parceria com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV).

O espaço também disponibiliza publicações e registros históricos de comemorações anteriores, como o livro dos 50 anos e a revista dos 30 anos da instituição, e será atualizado continuamente com novos conteúdos e materiais.