A Porto Seguro ampliou seu portfólio de seguro de vida individual com uma cobertura voltada à preservação da fertilidade masculina após o diagnóstico de câncer. Disponível desde 9 de novembro no produto Proteção do Seu Jeito, a modalidade prevê indenização para o congelamento preventivo de espermatozoides ou tecido testicular, oferecendo suporte financeiro ao segurado que deseja preservar sua capacidade reprodutiva antes de iniciar o tratamento oncológico.

O lançamento ocorre durante o Novembro Azul, período dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, e dá continuidade à estratégia da companhia de incorporar ao seguro de vida coberturas relacionadas à saúde reprodutiva.

Determinados tratamentos oncológicos podem comprometer a fertilidade masculina, tornando a preservação de material reprodutivo uma decisão a ser considerada antes do início dos procedimentos. A nova cobertura busca auxiliar financeiramente o segurado diante dessa necessidade.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) citados pela companhia, estima-se que o Brasil registre 239 mil novos casos de câncer em homens por ano. Desse total, aproximadamente 71 mil correspondem ao câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre o público masculino.

“Quando falamos em cuidado, precisamos olhar para a pessoa de forma integral e considerar também os planos que ela tem para o futuro. Um diagnóstico de câncer pode trazer muitas mudanças, e a preservação da fertilidade pode ser uma decisão importante nesse momento”, afirma Patricia Chacón, CEO da Porto Seguro.

A inclusão da proteção voltada à fertilidade masculina sucede o lançamento, em outubro, de coberturas direcionadas à saúde reprodutiva feminina. Na ocasião, a Porto Seguro apresentou modalidades para o congelamento de óvulos após diagnóstico de câncer e para situações de insucesso da fertilização assistida.

O movimento integra a estratégia de diversificação do portfólio de Vida Individual da seguradora, com a incorporação de coberturas que oferecem suporte financeiro em vida, diante de condições de saúde que podem afetar a renda e os projetos pessoais dos segurados. Além das soluções relacionadas à saúde reprodutiva, o novo portfólio reúne coberturas para quebra de ossos, cirurgias e novas modalidades de diária por incapacidade temporária.

No terceiro trimestre de 2026, as receitas e os prêmios da Porto Seguro totalizaram R$ 6,2 bilhões, crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de Vida registrou avanço de 2% no trimestre.

Com a ampliação das coberturas, a companhia busca diversificar as possibilidades de utilização do seguro de vida, incorporando necessidades financeiras que podem surgir durante tratamentos médicos e em diferentes etapas da vida dos segurados.