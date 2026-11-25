Em 2021, as seguradoras que distribuíam suas apólices rurais por mais municípios e culturas registraram sinistralidade média de 220% no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). No grupo com carteiras menos diversificadas, a média foi de 102,5%. Parte da explicação pode estar na geografia dos contratos, e embora atuasse em um número maior de municípios, o primeiro grupo concentrava, em média, 65% do prêmio bruto nos estados do Sul, onde um mesmo evento climático pode provocar perdas em várias lavouras ao mesmo tempo.

O resultado faz parte de um estudo do Observatório do Crédito e Seguro Rural, vinculado ao Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getulio Vargas (FGV Agro). Os pesquisadores Fábio Watanabe, Gustavo Lobo e Leila Harfuch analisaram 775.122 apólices de 17 seguradoras entre 2019 e 2024. A partir da composição das carteiras de cada companhia, ano a ano, identificaram dois perfis de atuação no programa federal, que subsidia parte do custo do seguro para o produtor.

O peso de 2021 aparece quando os pesquisadores refazem a comparação sem aquele ano. No período completo, a sinistralidade média foi de 65,7% entre as seguradoras com maior diversificação de municípios e culturas, ante 44,4% no outro grupo. Excluído 2021, as médias caem para 32,7% e 31,5%, respectivamente. Uma distância de 21,3 pontos percentuais em seis anos se reduz a 1,2 ponto nos cinco restantes.

A concentração no Sul ajuda a entender por que a carteira que parecia mais diversificada também foi a que registrou a maior sinistralidade em 2021. Enquanto o grupo com maior dispersão municipal tinha 65% do prêmio bruto na região, no outro a parcela era de 44,7%. Para uma seguradora, distribuir contratos entre municípios vizinhos pode ampliar a área atendida e, ainda assim, deixá-la exposta a pedidos de indenização simultâneos se as lavouras forem atingidas pelo mesmo evento.

Como escrevem os autores, “uma seguradora pode atuar em muitos municípios e culturas e, simultaneamente, manter parcela elevada da carteira em uma mesma região climática”.

Os dois perfis também se distinguem pelo peso da atividade rural nos negócios. No grupo mais exposto ao Sul, a agropecuária respondia, em média, por 36,3% dos prêmios das seguradoras. No outro, a participação era de 6,8%. O primeiro grupo também reunia uma proporção maior de pequenos imóveis rurais, definidos no levantamento como aqueles com até quatro módulos fiscais. Eles representavam 68,4% da carteira analisada, ante 63,6% entre as companhias do outro perfil.

Já a contratação recorrente era mais comum entre os clientes das seguradoras com menor diversificação municipal e de culturas. Nesse grupo, 60% dos segurados haviam contratado mais de uma vez no período, ante 50,5% no grupo mais diversificado. A frequência média de sinistros também diferiu entre os perfis, de 23% e 32%, respectivamente.

Seguradoras mudaram pouco de perfil

Embora a classificação fosse refeita a cada ano, as companhias raramente mudaram de grupo. Das 67 comparações em que foi possível acompanhar a mesma seguradora em dois anos consecutivos, ela permaneceu no mesmo perfil em 59, ou 88,1% dos casos. Houve quatro mudanças em cada direção.

A estabilidade das carteiras contrasta com a variação da sinistralidade. As companhias mantiveram, em grande medida, suas características de atuação, mas a distância entre os resultados dos dois grupos dependeu sobretudo de um ano de perdas excepcionais. Os próprios pesquisadores apontam um limite da análise. Os dados anuais por companhia não permitem comparar, por exemplo, como duas seguradoras selecionaram riscos dentro de um mesmo município ou ajustaram suas carteiras ao longo da safra. “Desse modo, não é possível afirmar que uma estratégia de diversificação implica maior sinistralidade”, concluem os autores.

Confira o estudo na página de publicações do Observatório do Crédito e Seguro Rural.

N.G.