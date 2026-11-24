EXCLUSIVO – O Seguro Franquia, uma das soluções oferecidas pela Novo Seguros, vem ganhando espaço entre os consumidores. Ainda pouco conhecido por parte do público, o produto surge como uma alternativa para quem deseja reduzir o impacto financeiro da franquia em caso de sinistro coberto pelo seguro auto. Esse movimento de expansão está diretamente relacionado ao trabalho dos corretores de seguros, que desempenham um papel fundamental na apresentação do produto e na orientação dos clientes sobre suas vantagens.

Diferentemente do seguro auto tradicional, o Seguro Franquia tem uma finalidade específica: reembolsar o valor da franquia prevista na apólice principal, conforme as condições contratadas. Dessa forma, o segurado pode contar com uma solução adicional para uma despesa que, muitas vezes, acaba surpreendendo o orçamento. Na Novo Seguros, o produto pode ser contratado inclusive por clientes que possuem seguro auto em outras seguradoras, ampliando as oportunidades de atuação dos corretores e permitindo que mais consumidores conheçam essa modalidade.

O corretor como protagonista

Por ser um produto que ainda está conquistando reconhecimento no mercado, a atuação dos corretores tem sido essencial para aproximar o Seguro Franquia dos consumidores. Mais do que apresentar uma nova opção de contratação, esses profissionais ajudam os clientes a compreender o funcionamento da franquia, identificar suas necessidades e avaliar como o produto pode complementar o seguro que já possuem.

Para a Novo Seguros, essa aproximação reforça a importância da parceria com o canal de distribuição e demonstra como a orientação especializada contribui para a expansão de soluções que atendem a necessidades reais dos segurados.

Novas oportunidades

A crescente divulgação do Seguro Franquia também representa uma oportunidade para os corretores ampliarem seu portfólio e fortalecerem o relacionamento com os clientes. Ao apresentar uma solução que pode fazer diferença no momento de um sinistro, o profissional agrega valor à consultoria e abre espaço para novas conversas sobre as necessidades de cada segurado.

Com foco em inovação e no desenvolvimento de produtos alinhados às demandas do mercado, a Novo Seguros segue investindo em soluções que ampliam as possibilidades de contratação e valorizam o papel dos corretores.