A Avla, seguradora chilena especializada em seguros B2B, anuncia Ricardo Cabral como seu novo Chief Technology Officer (CTO). O executivo, que desde março de 2026 lidera a área de Tecnologia da operação brasileira, amplia sua atuação e passa a responder pela estratégia tecnológica da companhia nos cinco mercados em que está presente. A mudança representa um novo passo na estruturação da área de Tecnologia da Avla, que busca conectar diferentes operações, ampliar a capacidade de desenvolvimento e garantir que a evolução tecnológica acompanhe as necessidades de crescimento do negócio.

Com quase 20 anos de experiência na área, Ricardo construiu sua trajetória em empresas de diferentes segmentos, especialmente em negócios digitais e organizações de alta complexidade tecnológica. Antes de ingressar na Avla, foi CTO da Darwin Seguros e da Quanto, além de ter ocupado posições de liderança em empresas como Arco Educação e Rappi. Também atuou na Globo como Head de Produto do Globoplay e na OLX Brasil como diretor de Engenharia de Plataforma, acumulando experiência em desenvolvimento de produtos, infraestrutura e gestão de tecnologia.

Formado em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o executivo também possui experiência em engenharia de software e segurança da informação, áreas que integram sua atuação em liderança tecnológica.

“Um dos grandes desafios de liderar tecnologia em uma companhia com presença em diferentes países é encontrar o equilíbrio entre construir soluções que possam ganhar escala e respeitar as particularidades de cada mercado. Na Avla, temos a oportunidade de utilizar a tecnologia não apenas para ganhar eficiência, mas também para transformar a maneira como desenvolvemos produtos, atendemos nossos parceiros e apoiamos o crescimento do negócio”, afirma o executivo.

À frente da operação global, o executivo terá como um dos principais desafios fortalecer a conexão entre as equipes e estruturas tecnológicas dos diferentes países, identificando oportunidades de integração e evolução dos processos. A proposta é construir uma base tecnológica capaz de acompanhar as particularidades de cada mercado sem perder de vista as oportunidades de escala e sinergia entre as operações.

A nomeação acontece em um momento de expansão da Avla, que vem ampliando sua presença no mercado de seguros B2B e fortalecendo sua atuação em diferentes países. Nesse cenário, a tecnologia assume um papel cada vez mais relevante para sustentar o desenvolvimento da companhia, aprimorar processos e oferecer soluções alinhadas às demandas de clientes, parceiros e corretores.