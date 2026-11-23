O mercado de seguros de pessoas acumulou R$ 62,7 bilhões em prêmios entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados constam de levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), elaborado com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O seguro de Vida, nas modalidades individual e coletiva, respondeu por 48% da arrecadação total, mantendo a maior participação entre os produtos analisados. Na sequência aparecem o Prestamista, com 30%, e o seguro de Acidentes Pessoais, responsável por 11% dos prêmios acumulados no período.

Embora o seguro de Vida concentre a maior parcela da arrecadação, outros segmentos apresentaram taxas de crescimento mais elevadas na comparação anual. O seguro Educacional registrou expansão de 19%, seguido por Doenças Graves, com alta de 16,9%, e Prestamista, que avançou 14,1%.

O desempenho mostra diferenças no ritmo de crescimento entre as modalidades de proteção, com destaque para produtos voltados à continuidade dos estudos, à cobertura de doenças previstas em contrato e à quitação ou amortização de obrigações financeiras em situações cobertas pelo seguro.

Indenizações chegam a R$ 13,8 bilhões

Além do crescimento da arrecadação, o levantamento da Fenaprevi aponta aumento nos valores pagos em sinistros. Entre janeiro e setembro, as indenizações destinadas a segurados, familiares e beneficiários somaram R$ 13,8 bilhões, avanço de 6,4% em relação aos nove primeiros meses de 2025.

O seguro de Vida, considerando as modalidades individual e coletiva, concentrou 51% do volume total pago. O Prestamista respondeu por 22% das indenizações, enquanto Acidentes Pessoais representou 12%.

Na análise por produto, os maiores crescimentos percentuais nos valores pagos ocorreram em Doenças Graves, com alta de 20,4%, seguido pelo seguro Educacional, com 15,8%, e pelo Prestamista, com 15,4%.

Os dados indicam que essas três modalidades registraram expansão tanto na arrecadação quanto nas indenizações pagas durante o período, embora em ritmos diferentes.

No caso do seguro de Doenças Graves, por exemplo, o crescimento dos pagamentos, de 20,4%, superou a alta de 16,9% observada na arrecadação. Já no seguro Educacional, os prêmios avançaram 19%, enquanto as indenizações cresceram 15,8%.

Os resultados fazem parte do acompanhamento periódico da Fenaprevi sobre o desempenho dos seguros de pessoas no Brasil e consideram as informações oficiais encaminhadas à Susep.