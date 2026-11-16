A BVIX Seguradora anunciou a contratação de dois profissionais para sua área de subscrição. Carlos Henrique Antunes assume o cargo de gerente de Subscrição, enquanto Natália Borges passa a atuar como analista sênior. As contratações fazem parte da estratégia da companhia de fortalecer a análise de riscos, a gestão de carteiras e o relacionamento com as corretoras de seguros.

Com 13 anos de experiência no mercado segurador, Carlos Henrique é graduado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e possui trajetória em gestão de equipes, subscrição, desenvolvimento de produtos e análise de riscos. O executivo também atuou na administração de carteiras corporativas, no acompanhamento de indicadores e na negociação com grandes corretoras.

Natália Borges, por sua vez, possui mais de dez anos de experiência no setor. Formada em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a profissional reúne experiência em subscrição, precificação, gestão de carteiras e negociação comercial, com atuação no atendimento a grandes corretoras e no desenvolvimento de negócios.

A companhia reforça que as contratações buscam ampliar a capacidade técnica da seguradora na avaliação de riscos e na elaboração de propostas, além de aproximar as equipes de subscrição e comercial.

“Os dois trazem à BVIX experiência em análise de riscos e conhecimento do dia a dia das corretoras. Essa combinação é importante para entendermos as necessidades dos clientes e oferecermos soluções adequadas a cada operação”, afirma Carlos Hermida, CEO da BVIX Seguradora.