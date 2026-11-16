A Universal Assistance, empresa de assistência viagem do Grupo Zurich, anunciou uma campanha de Black Friday com descontos de até 60% na contratação de planos de seguro viagem. As ofertas estão disponíveis no site e no aplicativo da companhia, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros. A iniciativa é voltada principalmente aos consumidores que planejam viagens durante as férias de verão e as festas de fim de ano.

Além das condições promocionais, a empresa destaca o modelo de atendimento Custa Zero, pelo qual aproximadamente 98% dos atendimentos realizados na rede credenciada dispensam desembolso adicional do viajante, conforme dados da companhia e respeitadas as condições do plano contratado. Entre os serviços disponíveis estão assistência médica emergencial, telemedicina e atendimento em português 24 horas por dia.

Dependendo da cobertura contratada, os segurados também podem contar com o VIP Delay, benefício que disponibiliza acesso a mais de 1.200 salas VIP em aeroportos em caso de atrasos de voo de 60 minutos ou mais, além do Wi-Fi Call, que permite contato com a central de assistência por meio do aplicativo. Segundo a empresa, 40% dos casos de assistência já são iniciados pela plataforma digital.

“A Black Friday é uma oportunidade para quem está organizando as férias antecipar a contratação do seguro viagem e aproveitar condições especiais. Nosso objetivo é mostrar que proteção e planejamento caminham juntos”, afirma Pedro Henrique Merlin, gerente de marketing da Universal Assistance no Brasil.

As condições promocionais, os serviços e os limites de cobertura variam de acordo com o plano contratado. Mais informações podem ser consultadas no site da Universal Assistance.