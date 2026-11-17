A Alper Seguros lançou uma campanha de mídia exterior com outdoors distribuídos por nove cidades brasileiras, em uma estratégia voltada ao fortalecimento da presença regional e à aproximação com clientes empresariais. A iniciativa combina publicidade em espaços urbanos com QR Codes personalizados, que permitem ao público entrar em contato diretamente com especialistas da corretora em cada localidade.

A primeira fase da campanha contempla municípios de cinco estados, distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As cidades selecionadas são Chapecó (SC), Londrina (PR), Cruz Alta (RS), Guarulhos, Araras, Bauru e Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO) e Lucas do Rio Verde (MT). Com atuação em 13 estados e presença nas cinco regiões do país, a Alper busca utilizar a campanha para divulgar sua estrutura de atendimento regionalizado, especialmente junto a empresários e executivos.

Os QR Codes inseridos nas peças direcionam os interessados aos profissionais responsáveis pelo atendimento em cada praça. A proposta é estabelecer uma conexão entre a exposição da marca nos outdoors e os canais de relacionamento comercial da corretora.

Segundo Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, a iniciativa acompanha a distribuição das atividades empresariais por diferentes regiões do Brasil, que passaram a concentrar novas demandas por soluções de seguros e gestão de riscos. “O mercado corporativo descentralizou-se e as oportunidades acontecem em cada canto do Brasil. O grande trunfo desta campanha é mostrar que, por trás de uma grande marca nacional, existe uma equipe física e especializada pronta para atender o empresário na sua própria praça”, afirma.

O planejamento e a execução da campanha foram realizados pela área de marketing e comunicação da Alper, sem a contratação de uma agência externa. O projeto envolveu a definição dos locais de veiculação, o desenvolvimento das peças publicitárias e a integração dos materiais aos canais digitais de atendimento.

De acordo com Gabriela Rosati, diretora executiva de Marketing, Comunicação e Growth da Alper Seguros, a escolha dos outdoors considerou a circulação do público empresarial nas regiões contempladas. “Desenvolver todo o projeto internamente nos permitiu alinhar a mensagem com extrema precisão de cada mercado local, utilizando a tecnologia do QR Code para encurtar a jornada entre a rua e o nosso time de especialistas”, destaca.