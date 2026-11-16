A Deloitte anunciou a chegada de Gustavo Buchaim como sócio da Monitor Deloitte, sua prática global de consultoria estratégica, recentemente lançada no Brasil. O executivo será responsável pelo desenvolvimento de soluções para empresas do setor de serviços financeiros, incluindo seguradoras, bancos, instituições de pagamento, bancos de investimento, gestoras de ativos e fundos de private equity.

Com mais de dez anos de experiência em estratégia corporativa, Buchaim retorna à organização após uma primeira passagem entre 2022 e o início de 2026, período em que ocupou o cargo de diretor de Estratégia.

Na nova função, o executivo terá como foco apoiar instituições financeiras na revisão de portfólios, modelos de negócios e estruturas operacionais, além de questões relacionadas à alocação de capital e à incorporação da inteligência artificial nas estratégias empresariais.

“O setor de serviços financeiros passa por uma transformação relevante. Bancos, seguradoras, empresas de pagamentos, bancos de investimento, gestores de ativos e fundos de private equity, cada um com suas particularidades, estão revendo portfólios, modelos de negócio, modelos operacionais e alocação de capital, ao mesmo tempo em que incorporam inteligência artificial às suas estratégias”, afirma Buchaim.

Segundo o executivo, o objetivo de sua atuação será conectar planejamento estratégico, tecnologia e execução para apoiar as decisões das organizações atendidas pela consultoria.