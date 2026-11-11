Bradesco lança campanha para desmistificar seguro de vida

A Bradesco Vida e Previdência estreia sua nova campanha “Seguro sem Drama”, criada pela AlmapBBDO, que busca mudar a percepção sobre o seguro de vida a partir de uma abordagem leve e descontraída. A estratégia parte do imaginário associado ao produto para mostrar que falar de proteção não precisa estar relacionado apenas a momentos desafiadores, mas também a planejamento, cuidado e tranquilidade para viver o presente e pensar no futuro.

O filme tem como principal elemento criativo a trilha sonora, com a música “Epitáfio”, dos Titãs. Conhecida por propor uma reflexão sobre escolhas, experiências e como aproveitar a vida, a música ganha novo contexto na campanha. E alguns trechos da canção ajudam a estabelecer essa conexão: a campanha propõe uma conversa sobre cuidado, preparo e segurança financeira para aproveitar melhor o presente por meio do seguro de vida.

Na peça, um potencial cliente conversa com um corretor e começa a cantar, levando a conversa para um tom dramático. A performance é interrompida pelo corretor: “Calma, cara. Isso é um seguro de vida.” A quebra de expectativa conduz ao conceito da campanha: “Não faça drama, faça um Seguro de Vida Bradesco.”

A ideia é ressignificar a conversa sobre o produto e aproximá-la de situações presentes na vida das pessoas, reforçando que o seguro de vida pode fazer parte do planejamento e da proteção financeira antes que qualquer imprevisto aconteça.

“Queremos tornar a conversa sobre seguro de vida mais natural e próxima às pessoas. A campanha traz justamente a quebra dessa associação tradicional do produto a situações desafiadoras, para mostrar que proteção também tem a ver com planejamento, cuidado e tranquilidade”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A campanha terá veiculação em TVs aberta e fechada, streaming, spots de rádio, além de redes sociais, ampliando os pontos de contato com diferentes públicos e reforçando a estratégia de aproximar o tema da rotina dos consumidores.

“Ampliar a cultura de proteção passa também por transformar a forma como falamos sobre seguro de vida. A campanha traz esse tema para uma linguagem mais contemporânea e próxima, contribuindo para ampliar a compreensão sobre o papel do produto no planejamento financeiro e na proteção das famílias ao longo da vida”, destaca Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência.