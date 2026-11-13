Odontoprev lança dois planos odontológicos no Brasil

A Odontoprev anunciou o lançamento de dois planos odontológicos no mercado brasileiro, ampliando seu portfólio com coberturas voltadas a tratamentos funcionais e estéticos. Entre as novidades está o Integral Doc White, que inclui clareamento dental em gel e placa para tratamento de bruxismo, condição caracterizada pelo ranger ou apertar involuntário dos dentes. A companhia também apresentou o Convencional G2, voltado aos procedimentos odontológicos tradicionais.

Os produtos já estão disponíveis em todo o território nacional e fazem parte da estratégia da operadora de atualizar suas coberturas diante das mudanças na demanda por serviços de saúde bucal. Com mais de 9 milhões de beneficiários, a Odontoprev possui uma rede de 27 mil dentistas credenciados e registra cerca de 37 mil atendimentos diários, segundo informações da companhia.

A ampliação do portfólio ocorre em um contexto de maior interesse por tratamentos que combinam saúde bucal e estética. Enquanto o bruxismo exige acompanhamento odontológico para reduzir seus impactos sobre os dentes e a musculatura, o clareamento dental está entre os procedimentos procurados por consumidores interessados em tratamentos estéticos.

O Integral Doc White reúne procedimentos odontológicos convencionais e serviços adicionais. A cobertura inclui consultas, limpezas, emergências 24 horas, radiografias, restaurações, extração de dentes do siso, tratamento e retratamento de canal, atendimento odontopediátrico, tratamento gengival e próteses previstas no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O produto também contempla documentação ortodôntica completa, consulta e tratamento para clareamento estético em gel e placa para tratamento de bruxismo, diferenciais destacados pela operadora no lançamento.

Já o Convencional G2 oferece cobertura para consultas, limpezas, emergências odontológicas 24 horas, radiografias, restaurações em resina, extração de siso, tratamento e retratamento de canal, odontopediatria, tratamento gengival e próteses previstas no Rol da ANS.

Ambas as modalidades possuem abrangência nacional, conforme as condições de atendimento e a rede disponibilizada pela operadora. Com a atualização, a Odontoprev passa a oferecer oito opções de planos nas marcas Odontoprev e Bradesco Dental e três na Prívian, voltada ao segmento de assistência odontológica de alto padrão.

A reorganização busca atender diferentes perfis de consumidores, desde aqueles interessados em procedimentos odontológicos convencionais até beneficiários que procuram coberturas adicionais para tratamentos específicos.

Para Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, a diversificação acompanha a evolução das necessidades dos beneficiários e a estratégia de crescimento da operadora.

“Com quase 40 anos de mercado, construímos relações de confiança a cada atendimento. Oferecemos planos personalizados e de alta qualidade, pautados pela compreensão das necessidades dos nossos beneficiários e aliados a condições altamente competitivas. Com um crescimento sustentável e investimentos estratégicos, atualizamos constantemente nosso portfólio para cuidar de cada cliente cada vez melhor. E seguimos com o propósito de ampliar e democratizar o acesso à odontologia de excelência em todo o país”, comenta.