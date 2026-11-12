Wiz Corporate e Bank Assurance avançam no Nordeste

A Wiz Corporate anunciou a ampliação de sua atuação no Nordeste por meio de uma iniciativa conjunta com o Bank Assurance, voltada ao atendimento de médias e grandes empresas. A operação abrange estados da Bahia ao Rio Grande do Norte e busca expandir a oferta de seguros corporativos e soluções de gestão de riscos em uma região que concentra investimentos em infraestrutura, energia, logística, construção civil e agronegócio.

A iniciativa faz parte da estratégia da unidade de negócios do Grupo Wiz Co, de expandir sua presença em mercados com potencial de crescimento, aproximando soluções especializadas de seguros das necessidades do ambiente empresarial. A atuação conjunta combina a experiência da Wiz Corporate na estruturação de soluções para grandes riscos com a capilaridade e o relacionamento empresarial do Bank Assurance, ampliando as oportunidades de atendimento às companhias nordestinas.

O movimento acompanha a expansão de investimentos no Nordeste, especialmente em setores como infraestrutura, construção civil, energia, logística e agronegócio. São segmentos que demandam soluções cada vez mais especializadas para proteger operações, patrimônios e investimentos diante de riscos financeiros e operacionais.

“O Nordeste é uma região estratégica, com um ambiente de negócios em expansão e oportunidades importantes em setores como infraestrutura, energia, logística e agronegócio. A atuação conjunta com o Bank Assurance nos permite ampliar nossa presença nesse mercado, combinando capilaridade, relacionamento empresarial e soluções especializadas para atender às necessidades de médias e grandes empresas. Nosso objetivo é contribuir para uma gestão de riscos cada vez mais eficiente, oferecendo proteção adequada à realidade e aos desafios de cada negócio”, afirma Anderson Romani, CEO da Wiz Corporate.

Além de ampliar o acesso a seguros corporativos, a proposta é contribuir para uma mudança na forma como as empresas administram seus riscos. A atuação contempla soluções de seguros patrimoniais, responsabilidade civil, garantias, benefícios e proteção financeira, permitindo que as organizações adotem estratégias mais integradas de prevenção e mitigação de riscos.

Nesse contexto, a Wiz Corporate busca fortalecer seu posicionamento como parceira estratégica das empresas, oferecendo soluções que vão além da contratação pontual de apólices e contribuem para a continuidade dos negócios e a proteção de investimentos.

Na avaliação de Yuri Romão, Diretor Comercial da Wiz Corporate, o fortalecimento da oferta de seguros corporativos na região acompanha uma demanda crescente por soluções mais abrangentes de proteção empresarial. “O mercado nordestino passa por um momento importante de desenvolvimento, com empresas cada vez mais atentas à necessidade de proteger seus patrimônios e operações. A ampliação do acesso a soluções especializadas representa um avanço para o setor, permitindo que as companhias adotem uma visão mais estratégica sobre gestão de riscos e planejamento financeiro”, analisa.

Com a iniciativa, a Wiz Corporate reforça sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro de seguros empresariais, apostando na combinação entre especialização técnica, relacionamento comercial e presença regional para ampliar o atendimento a companhias de diferentes setores da economia.