Hapvida reduz dívida, mas sinistralidade sobe no 3º tri

A Hapvida encerrou o terceiro trimestre de 2026 com receita líquida de R$ 8,08 bilhões, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e redução de R$ 100,9 milhões em sua dívida líquida. Apesar dos avanços na geração de caixa e no controle das despesas administrativas, a operadora de saúde registrou aumento da sinistralidade, que chegou a 77,2%, refletindo pressões sobre os custos assistenciais e os impactos da judicialização.

Entre julho e setembro, a dívida líquida da companhia recuou para R$ 5,3 bilhões, resultado atribuído à recompra de títulos com deságio e à geração de caixa operacional, beneficiada por medidas de otimização do capital de giro. A alavancagem financeira encerrou o período em 1,67 vez a relação entre dívida líquida e EBITDA, conforme o critério de covenant divulgado pela empresa.

Nos primeiros nove meses de 2026, a receita líquida acumulada alcançou R$ 23,95 bilhões, alta de 4,3% na comparação anual. No mesmo intervalo, o fluxo de caixa livre somou R$ 656,2 milhões.

O desempenho ocorre em meio ao plano de transformação operacional e comercial da Hapvida, que busca melhorar a rentabilidade, adequar sua estrutura de custos e ampliar a eficiência da rede assistencial.

“Estamos avançando numa agenda de transformação que exige disciplina e consistência. Já vemos sinais positivos na geração de caixa e na redução do endividamento, mas a recuperação é gradual, e parte do que estamos fazendo ainda não aparece nos números. O foco segue em construir uma operação mais eficiente e preparada para crescer com rentabilidade”, afirma Luccas Augusto Adib, CEO da Hapvida.

Embora tenha apresentado crescimento de receita e redução do endividamento, a companhia registrou aumento dos custos relacionados à operação assistencial. A sinistralidade caixa atingiu 77,2% no terceiro trimestre, avanço de dois pontos percentuais tanto em relação ao segundo trimestre de 2026 quanto ao mesmo período de 2025.

Segundo a Hapvida, o aumento foi influenciado por fatores sazonais, maiores contingências cíveis e despesas pontuais relacionadas à otimização de estruturas assistenciais.

O EBITDA ajustado totalizou R$ 496,6 milhões, equivalente a 6,1% da receita líquida, abaixo dos R$ 504,4 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado indica que a recuperação da rentabilidade ainda enfrenta desafios, apesar das medidas de eficiência adotadas pela operadora.

A judicialização permanece entre os principais fatores de pressão sobre a companhia. A Hapvida informou que mantém iniciativas para revisar a condução desses processos e reduzir seus impactos financeiros, em uma estratégia voltada à recuperação gradual das margens operacionais.

Na frente de eficiência, a Hapvida registrou redução das despesas administrativas caixa, que somaram R$ 515,9 milhões entre julho e setembro, queda de 23,4% em relação ao segundo trimestre. O indicador passou a representar 6,4% da receita líquida, ante 8,4% no trimestre anterior. A redução foi atribuída a medidas de racionalização de despesas, revisão de equipes e adequação da estrutura operacional.

As iniciativas integram o processo de transformação da companhia, que também envolve ajustes na rede de atendimento e na organização dos serviços assistenciais. Apesar da redução dos gastos administrativos, o aumento da sinistralidade demonstra que a contenção de custos ainda não foi suficiente para eliminar as pressões sobre o resultado operacional.

Ticket médio cresce 7% e carteira passa por ajustes

Na frente comercial, a Hapvida registrou crescimento do ticket médio dos planos de saúde, que passou de R$ 292,70 no terceiro trimestre de 2025 para R$ 313,30 por mês no mesmo período de 2026, avanço de 7%. A companhia também destacou a maior participação do segmento de pequenas e médias empresas (PME) em sua carteira, considerado estratégico para a recuperação da rentabilidade.

Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a operadora informou que segue registrando adições líquidas positivas no varejo, movimento associado às mudanças comerciais implementadas no primeiro semestre.

Outro indicador divulgado foi o Índice Geral de Reclamações (IGR) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ficou em 49,4 no terceiro trimestre, abaixo da média do setor, de 59,6.

Para os próximos períodos, a Hapvida pretende dar continuidade à reorganização de suas operações e ampliar o uso de tecnologia no relacionamento com os beneficiários, incluindo ferramentas voltadas ao agendamento de consultas e ao acompanhamento preventivo.

“Precisamos ter obsessão por melhorar a experiência do cliente, respeitando as diferenças de cada região e de cada produto. A tecnologia entra para acompanhar cada cliente e tirar dele o peso de procurar sozinho, do agendamento ao cuidado preventivo”, completa Adib.