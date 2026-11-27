A Mapfre prepara uma série de ações especiais para a Final da CONMEBOL Libertadores 2026, que será disputada amanhã (28) entre Palmeiras (BRA) e Estudiantes (ARG), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A programação inclui uma série de conteúdos digitais em parceria com o canal Desimpedidos, uma oferta especial de Black Friday para novos clientes e a entrega do troféu ‘Jogador Mais Seguro’ após a partida.

Para a diretora de Clientes, Comunicação e Marketing da Mapfre, Tatiana Cerezer, a iniciativa conecta o propósito do negócio à emoção do esporte. “O calendário da CONMEBOL Libertadores oferece um ativo raro, pois nos permite construir uma narrativa consistente durante todo o ano e ocupar espaços que ampliam o reconhecimento da nossa marca”, destaca a executiva.

Conteúdo digital com o Desimpedidos e oferta de Black Friday

Para ampliar a conversa com os torcedores dentro e fora dos estádios, a Mapfre firmou uma colaboração com o Desimpedidos, um dos maiores canais digitais de esporte do país. Na série de conteúdos, o apresentador Chico Pedrotti decide ir de carro de São Paulo até Montevidéu para acompanhar a decisão, contando com o auxílio de outro integrante do canal, Bolívia, no papel de “Consultor Mapfre”, e com os serviços de assistência da seguradora para uma viagem segura.

O primeiro episódio da série abordou a campanha ‘Black Friday Mapfre Seguro Auto’, que oferece sete dias de carro reserva econômico pelo valor simbólico de R$ 0,01 na contratação de um novo seguro. A oferta é válida até 29 de novembro de 2026 (condição exclusiva para novos clientes e novas contratações, não aplicável a apólices vigentes, endossos ou renovações). A aventura também poderá ser acompanhada nas redes sociais da Mapfre

Troféu ‘Jogador Mais Seguro’ chega à terceira edição

Após o apito final, a seguradora entregará, pela terceira vez consecutiva, o prêmio ‘Jogador Mais Seguro’. A partida pode garantir ao Palmeiras seu quarto título da competição ou ao Estudiantes, o quinto.

Criado em 2024, o troféu reconhece o atleta que apresentar a atuação mais sólida em campo, marcada por segurança, consistência e confiança nos momentos decisivos da partida, contribuindo diretamente para a estabilidade e o sucesso de sua equipe. Na primeira edição, o prêmio foi entregue ao zagueiro Alexander Barboza, então no Botafogo e hoje atleta do finalista Palmeiras. Já em 2025, o volante Erick Pulgar, do Flamengo, recebeu a honraria das mãos do presidente da Mapfre, Antonio Huertas.

Tatiana Cerezer comenta que a premiação do ‘Jogador Mais Seguro’ traduz atributos essenciais ao setor de seguros, como responsabilidade, equilíbrio e tomada de decisão sob pressão. “Destacamos valores que valem tanto para quem decide um título em campo quanto para a proteção que oferecemos diariamente aos nossos clientes. Esta final reúne tudo o que construímos ao longo da competição, por meio de reconhecimento de marca e relevância cultural para dialogar com diferentes públicos. É uma entrega que reflete a integração das nossas frentes de marketing, comercial e atendimento em torno de uma mesma paixão”, conclui a executiva.