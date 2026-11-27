O Coala Music e a Allianz apresentam a estreia do Coala Apresenta em Curitiba. No dia 29 de novembro, a Ópera de Arame recebe Nando Reis com “Sou Delas”, espetáculo inédito em formato voz e violão dedicado às composições que o artista escreveu para intérpretes mulheres, especialmente Cássia Eller e Marisa Monte. A apresentação marca a chegada do projeto à capital paranaense, que promove shows especiais em espaços culturais e históricos, reunindo artistas e repertórios concebidos para cada ocasião.

Criado para ocupar espaços importantes da cultura com apresentações especiais, o Coala Apresenta amplia sua atuação para além de São Paulo e leva a identidade do festival para outras regiões do país. O movimento está alinhado à nova estratégia da Allianz, que busca fortalecer sua presença regional de forma contínua por meio da diversificação de pontos de contato, promovendo maior conexão com diferentes públicos e comunidades.

Em 2024, estreou no Theatro Municipal da capital, com shows de FBC e Terno Rei. No ano seguinte, ocupou o Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, com encontros entre Chico César e Aguidavi do Jejé, além de Marcos Valle e Ana Frango Elétrico.

Agora, a Ópera de Arame, um dos espaços culturais mais conhecidos de Curitiba, recebe a primeira edição do projeto na cidade. A parceria com a Allianz, que também acompanha outras edições do projeto realizadas em 2026, integra a atuação da marca junto ao Coala Music para além do festival, apoiando iniciativas que movimentam o ecossistema da música ao vivo.

Em “Sou Delas”, Nando Reis revisita uma parte de seu repertório a partir de um recorte específico: canções que compôs para vozes femininas, com atenção especial às obras que ganharam interpretações de Cássia Eller e Marisa Monte. Inspirado pela relação que construiu com ambas ao longo de sua trajetória, o espetáculo recupera composições que se tornaram grandes sucessos nas vozes das artistas. Em uma apresentação intimista, apenas com voz e violão, Nando propõe um novo olhar sobre essas parcerias musicais e as histórias que atravessam sua obra como compositor. O repertório foi desenhado ao lado de Marcus Preto.

“Para mim, a música sempre veio através de uma voz feminina, a música é feminina, sou delas”, afirma o artista.

Com uma carreira que passa pelos Titãs e por décadas de trabalho solo, Nando Reis construiu um repertório marcado por composições que se tornaram conhecidas tanto em sua voz, quanto nas interpretações de outros artistas. Em “Sou Delas”, essas canções ganham uma apresentação inédita, concentrada na relação entre letra, melodia e as histórias que atravessam sua obra como compositor.

A escolha da Ópera de Arame para receber a estreia do Coala Apresenta em Curitiba também acompanha a proposta do projeto de ocupar espaços ligados à história cultural das cidades. Inaugurado em 1992, o teatro é conhecido por sua estrutura metálica e pelas paredes transparentes, integradas à paisagem natural do Parque das Pedreiras.

De acordo com Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros, esta edição, realizada em um espaço que integra a memória afetiva e a história dos paranaenses, torna o evento ainda mais especial. “A companhia vive um momento de evolução da sua marca no Brasil, e estar presente em diferentes cidades do país é parte importante desse movimento. Ao associar nossa atuação a um projeto itinerante, que celebra a criatividade, a diversidade e a riqueza cultural brasileira, e que chega a públicos de várias regiões, fortalecemos nosso posicionamento como uma seguradora próxima das pessoas e presente nos momentos que mais importam para elas.”

Coala Apresenta conta com apresentação do Coala Music e Allianz e patrocínio de Heineken, TIM e Aperol.