Em um mercado no qual mais de sete em cada dez automóveis não possuem seguro, a Loovi Seguros lançou uma campanha de Black Friday que reduz a taxa de adesão para R$ 1 e oferece desconto de até 67% na primeira mensalidade. A iniciativa busca atrair consumidores que ainda não contrataram proteção para seus veículos, tendo como estratégia a redução do custo inicial de contratação.

Em dezembro de 2025, apenas 27,8% da frota brasileira de automóveis contava com cobertura securitária, cenário que abre espaço para a expansão de modelos de distribuição baseados em tecnologia e condições comerciais diferenciadas.

Na carteira da Loovi, 82% dos clientes nunca haviam contratado seguro auto antes de ingressar na plataforma, segundo dados da empresa. A campanha conta com divulgação em canais digitais, emissoras de televisão, como SBT e Band, e programas como o Pânico, da Jovem Pan.

“Esta é a maior campanha de acesso ao seguro de carro do Brasil e foi criada para pessoas que querem proteger o veículo, mas não conseguem arcar com o custo inicial. Ao deixar a taxa de adesão em apenas R$ 1 e oferecer 67% de desconto na primeira mensalidade, queremos abrir uma oportunidade para quem vinha adiando a contratação por falta de espaço no orçamento”, afirma Quézide Cunha, presidente da controladora da Loovi.

A digitalização dos canais de distribuição tem contribuído para mudanças na comercialização de seguros em diferentes mercados. Na China, por exemplo, a participação dos canais digitais na comercialização do seguro auto passou de 10,9% em 2018 para 34,8% em 2021. Para 2026, a consultoria iResearch projetava que esse percentual alcançasse 72,9%.

O avanço está associado à utilização de plataformas que conectam consumidores às empresas responsáveis pela emissão das apólices, além da digitalização de etapas como cotação e contratação.

No Brasil, o custo de aquisição dos veículos também está entre os fatores apontados pela Loovi como possíveis barreiras à contratação do seguro. Mesmo após registrar queda real em 2026, o preço médio dos automóveis novos permanecia 27,9% acima do patamar de 2020, conforme dados apresentados pela empresa.

Nesse contexto, a estratégia comercial da Loovi busca reduzir o desembolso inicial dos consumidores, especialmente daqueles que já comprometem parte significativa do orçamento com a aquisição do veículo.

A Loovi Seguros atua como representante responsável pela comercialização dos produtos da LTI Seguros, seguradora responsável pela emissão das apólices. Embora integrem o mesmo grupo econômico, as empresas desempenham funções distintas na operação.

“Muitas pessoas fazem um esforço para comprar o carro, mas acabam adiando o seguro porque o custo inicial pesa no orçamento. Com a campanha, queremos criar uma oportunidade para que mais motoristas consigam proteger esse patrimônio”, conclui Cunha.