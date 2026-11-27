O Grupo Bradesco Seguros disponibilizou dois novos episódios do Universeg Insights, programa voltado à capacitação e ao desenvolvimento comercial dos corretores de seguros parceiros. Os conteúdos abordam a identificação de diferenciais dos produtos e os fatores que influenciam as decisões de compra dos consumidores.

Intitulado “Diferenciais que vendem”, o terceiro episódio reúne profissionais da Bradesco Vida e Previdência, da Bradesco Auto/RE, da Redion e do Clube de Vantagens para discutir como os atributos e serviços associados aos produtos de seguros podem ser incorporados à abordagem comercial dos corretores.

A discussão apresenta exemplos de como esses recursos podem auxiliar os profissionais na identificação de oportunidades de negócios, na construção de recomendações adequadas às necessidades dos segurados e na ampliação da percepção de valor dos produtos durante as negociações.

Já o quarto episódio, “Atalhos Mentais: a ciência por trás das decisões de compra”, conta com a participação de Carol Iasmin, especialista em neurovendas, e aborda os fatores que influenciam o comportamento do consumidor ao longo do processo de contratação.

Entre os temas discutidos estão a construção de confiança, a percepção de valor, as técnicas de comunicação e o uso de gatilhos mentais nas abordagens comerciais. A proposta é auxiliar os corretores na compreensão da jornada de decisão dos clientes e na condução das negociações.

“A atuação do corretor exige cada vez mais repertório para transformar conhecimento em consultoria para cada cliente. Ao abordar temas sobre diferenciais dos produtos e fatores que influenciam uma decisão de compra, o Universeg Insights traz conteúdos que aplicados à rotina comercial podem ampliar a percepção de valor por parte dos clientes”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Desenvolvido pela Universeg, área de capacitação do grupo, o programa disponibiliza mensalmente conteúdos voltados à troca de experiências e à aplicação de conhecimentos na rotina profissional dos corretores. Os dois primeiros episódios abordaram os temas “Histórias que vendem” e “Inteligência Artificial na Produtividade Comercial”.

Para dezembro, está previsto um episódio especial sobre “Aprendizados de 2026 e Perspectivas para 2027”, com a participação de Ney Dias, CEO da Bradseg.

Os conteúdos estão disponíveis na plataforma Universeg, exclusiva para corretores de seguros parceiros, por meio do Portal de Negócios Bradesco Seguros, na seção “Meus Treinamentos”.