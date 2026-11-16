O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) encerrará, em dezembro, um ciclo de quatro anos sob a presidência de Antonio Daniel Mota, marcado pela ampliação do número de associados, pela expansão das parcerias institucionais e pela criação de iniciativas voltadas à capacitação e à integração do mercado segurador. Entre 2023 e 2026, a entidade passou de 594 para 1.400 associados regulares, crescimento de aproximadamente 136%, enquanto o número de empresas beneméritas mantenedoras aumentou de quatro para 20.

Os resultados correspondem a dois mandatos consecutivos de Mota, iniciados em janeiro de 2023. Ao longo do período, a entidade ampliou sua atuação em eventos técnicos, projetos sociais e iniciativas de comunicação, além de estabelecer parcerias com representantes do mercado de seguros de outros estados.

“Quando iniciamos esta jornada, tínhamos o propósito claro de servir ao mercado, aos profissionais e à sociedade. Olhando para trás, vemos que construímos um legado sustentado na transparência, na qualificação técnica e, sobretudo, na união de pessoas comprometidas com o desenvolvimento do setor”, afirma Mota.

Uma das frentes desenvolvidas durante os quatro anos foi a modernização da estrutura administrativa e dos canais de comunicação do CSP Bahia. Segundo a entidade, foram implementadas medidas de gestão financeira e administrativa, além da ampliação da presença digital. Entre as iniciativas estão a criação de um canal no YouTube, que reúne quase 700 inscritos e transmite os eventos promovidos pelo clube, e o lançamento do CSP Bahia Podcast, que acumula 27 episódios publicados.

O período também foi marcado pela contratação de serviços especializados de produção de conteúdo audiovisual e assessoria de imprensa, com o objetivo de ampliar a divulgação das atividades institucionais.

Outra mudança foi a criação da categoria Associado Diamante, incorporada ao estatuto da entidade para oferecer experiências, capacitações e maior aproximação institucional aos participantes. Na área de formação profissional, o CSP Bahia promoveu encontros e debates sobre temas relacionados aos seguros de pessoas, previdência, saúde suplementar e mudanças regulatórias.

Entre os convidados que participaram das atividades estiveram o jurista Pablo Stolze, que abordou a Lei nº 15.040/2024, conhecida como nova Lei do Contrato de Seguro; Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG; Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS; e Bruno Sobral de Carvalho, da FenaSaúde.

A programação também reuniu representantes de empresas como Bradesco Saúde, Hapvida, Seguros Unimed e Nordeste Saúde em discussões sobre os desafios e as perspectivas da saúde suplementar.

Além da agenda técnica, a gestão desenvolveu iniciativas voltadas à responsabilidade social e à divulgação da importância da proteção financeira. Uma delas foi o projeto Me Seg, idealizado pela diretora Socioambiental, Patrícia Jacobucci. A iniciativa busca apoiar instituições filantrópicas por meio de ações de capacitação e compartilhamento de conhecimento sobre o mercado de seguros.

Entre as instituições atendidas está o Centro Fraterno Maria Célia. O projeto também prevê a inclusão de participantes em situação de vulnerabilidade social no Banco de Talentos do setor, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de inserção profissional.

Outra iniciativa foi a criação do Agosto Verde, campanha de conscientização sobre seguro de vida e proteção financeira das famílias. A ação passou a integrar a agenda de atividades da entidade, abordando também questões relacionadas à proteção de famílias atípicas.

No calendário institucional, o Prêmio CSP Bahia realizou quatro edições durante a gestão. A premiação reúne atividades de conteúdo técnico e reconhecimento de profissionais e empresas do mercado, com votação auditada pelo Conselho Fiscal da entidade.

O evento também passou a integrar o encerramento da Semana do Seguro de Salvador, instituída por legislação municipal.

A aproximação com outras entidades do mercado segurador também fez parte das ações desenvolvidas pelo CSP Bahia entre 2023 e 2026. Entre os destaques está a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com a Associação dos Corretores de Seguros de Sergipe (ASCORSEG-SE), voltado ao intercâmbio de experiências, à realização de eventos conjuntos e ao desenvolvimento de atividades de capacitação entre os mercados da Bahia e de Sergipe.

A entidade também participou de encontros nacionais e regionais do setor, como o Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (ConsegNNE) e o Congresso dos Corretores de Seguros (Conec).As iniciativas ocorreram em paralelo à expansão da base de associados e mantenedores, que passaram a representar uma parcela maior da estrutura de relacionamento institucional do clube.

Nova gestão assume em janeiro de 2027

Com o encerramento do segundo mandato de Antonio Daniel Mota, o CSP Bahia se prepara para a transição de sua presidência. A próxima gestão está prevista para assumir em janeiro de 2027. Ao avaliar os quatro anos à frente da entidade, Mota agradeceu aos integrantes do Conselho Institucional, à diretoria, aos parceiros e aos colaboradores que participaram das atividades desenvolvidas durante o período.

O dirigente também destacou a contribuição de Iuri Vieira e Solon Barretto, responsáveis pelo convite para assumir a presidência, e de Michelly Rosica, integrante da Diretoria Administrativa. Para Mota, o crescimento do número de associados e o fortalecimento das parcerias deixam uma estrutura que poderá dar continuidade às iniciativas de capacitação, relacionamento e desenvolvimento institucional.

“Com governança consolidada, marcas expressivas e bases sólidas de relacionamento com as 20 beneméritas e os 1.400 associados, o CSP Bahia encerra o biênio 2025–2026 com a certeza de que o mercado segurador nordestino está mais forte, unido e preparado para o futuro”, conclui.