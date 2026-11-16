A Seguros Unimed anunciou nesta segunda-feira (16) o lançamento de um novo trailer de segurança para salas de cinema, desenvolvido em parceria com a Flix Media. Criada pela agência DPZ e produzida pela Vetor Zero, a campanha utiliza diferentes técnicas de animação e recursos de inteligência artificial para abordar comportamentos que prejudicam a experiência dos espectadores, além de apresentar orientações de segurança.

O filme combina cenas com atores reais e personagens animados em 2D, 3D, anime e stop motion. Entre as situações retratadas estão o uso de celulares durante as sessões, conversas constantes, pés apoiados nas poltronas e outras atitudes que podem incomodar o público. As orientações de segurança são incorporadas à narrativa em formato de musical.

A proposta é ampliar a discussão sobre proteção nas salas de cinema, incluindo não apenas a estrutura física dos estabelecimentos, mas também a convivência entre os espectadores. “Todo o processo criativo foi planejado e executado de uma maneira descontraída, mas com uma mensagem muito importante sobre a conscientização das pessoas para um convívio de respeito ao próximo durante as sessões”, afirma Renata Ucha, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

O desenvolvimento do trailer envolveu a utilização de técnicas tradicionais de ilustração e ferramentas de inteligência artificial para a criação de diferentes estilos visuais. De acordo com a companhia, o conceito foi desenvolvido pela DPZ, enquanto os personagens foram desenhados manualmente por ilustradores da Vetor Zero, responsável pela direção da produção.

A inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio na geração de cenas, posteriormente selecionadas, corrigidas e refinadas pelas equipes criativas. A trilha sonora do musical foi desenvolvida pela Evil Twin.

O processo de produção também foi registrado em um vídeo de bastidores, que apresenta as etapas de desenvolvimento do projeto. Para Benjamin Yung, presidente da DPZ, a campanha utiliza situações comuns nas salas de cinema para incentivar a reflexão sobre o comportamento dos espectadores. “Atire a primeira pipoca quem nunca quis dar um toque em alguém que atrapalhava a sessão. O filme faz isso por todos nós. Porque uma boa sessão depende de cada um”, afirma.

A Seguros Unimed mantém parceria com a Flix Media desde 2022, por meio da qual atua como seguradora oficial de salas de cinema atendidas pela empresa.

O novo trailer será exibido nos cinemas representados comercialmente pela Flix Media, que atua com redes como Cinemark, Kinoplex, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Centerplex, GNC, Moviecom, Cine Araújo, Cineart, Playarte, Planet Cinemas e Reserva Cultural, entre outras.

Segundo a Flix Media, sua operação alcança 78% dos complexos de cinema do país, com mais de 2 mil salas e potencial de impacto de 160 milhões de espectadores. Além da exibição do trailer, a parceria será ampliada para outros espaços dos cinemas, incluindo telas digitais instaladas em bilheterias, totens de autoatendimento, áreas de alimentação e corredores.

A iniciativa é desenvolvida em conjunto com Unimeds regionais nas localidades atendidas pela Flix Media. Para Renata Ucha, a presença da marca nesses ambientes também permite apresentar ao público a atuação da Seguros Unimed em diferentes segmentos do mercado segurador. “Estar presente nas salas por meio desse patrocínio conecta a Seguros Unimed ao dia a dia do público e mostra como nossa cobertura protege o que realmente importa, da estrutura do espaço à vida e ao patrimônio dos clientes”, conclui.