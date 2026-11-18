A Icatu Seguros e a Zoox anunciaram a criação da Nura, companhia voltada à personalização de soluções de proteção financeira, previdência e planejamento sucessório. O novo negócio nasce com a meta de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030 e será distribuído exclusivamente por meio dos parceiros comerciais das duas empresas.

A iniciativa combina a experiência da Icatu no mercado de seguros de vida e previdência com a tecnologia de análise de dados da Zoox. A proposta é utilizar informações compartilhadas pelos clientes para identificar necessidades de proteção ao longo da vida, considerando aspectos como estrutura familiar, patrimônio, carreira, estabilidade financeira e objetivos futuros.

A Nura terá estrutura, governança e operação próprias. Seu modelo de distribuição será direcionado a bancos, cooperativas, fintechs, varejistas, escritórios de investimentos e corretoras de seguros, que poderão incorporar a solução ao relacionamento que já mantêm com seus clientes.

Para a Icatu, o lançamento representa uma nova frente de distribuição, complementar aos canais e ferramentas digitais já utilizados pela seguradora. “A Nura cria uma nova solução com potencial de acelerar o negócio dos parceiros da Icatu. Hoje já oferecemos diversas opções de conexão para os nossos parceiros, como um portal completo de APIs para integração, bem como plataformas para que corretores e parceiros comercializem as nossas soluções”, afirma Thiago Morgado, diretor de Desenvolvimento Corporativo da Icatu Seguros.

Segundo o executivo, a parceria com a Zoox acrescenta uma alternativa que combina análise de dados, inteligência artificial e atendimento humano para ampliar o acesso a produtos de proteção financeira.

O principal instrumento da nova empresa será o Life & Legacy Report, um diagnóstico que reúne informações sobre a situação financeira e pessoal dos clientes antes da recomendação de produtos.

A análise considera a composição familiar, o patrimônio, a estabilidade financeira, a carreira, as condições de saúde e os projetos de curto, médio e longo prazo. A partir desses dados, a plataforma busca identificar vulnerabilidades e necessidades de proteção que possam comprometer os objetivos individuais e familiares.

O processo será conduzido por profissionais denominados Legacy Advisors, responsáveis por interpretar as informações, orientar os clientes e acompanhar suas necessidades ao longo do tempo.

A inteligência artificial será utilizada para organizar e analisar os dados compartilhados, oferecendo suporte aos profissionais durante o diagnóstico. Segundo as empresas, as recomendações e decisões permanecerão sob responsabilidade humana. “Duas pessoas com a mesma idade e a mesma renda podem ter necessidades de proteção completamente diferentes. Família, patrimônio, carreira, saúde e projetos mudam essa equação”, explica Morgado.

O executivo acrescenta que o diagnóstico permitirá estruturar recomendações de acordo com as prioridades de cada cliente, em vez de partir diretamente da oferta de um produto financeiro.

A proposta também prevê revisões periódicas. Mudanças na composição familiar, na renda, no patrimônio ou nos objetivos poderão levar à reavaliação das necessidades de proteção e das soluções recomendadas. De acordo com as empresas, o compartilhamento das informações dependerá do consentimento dos clientes e seguirá as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

IA será utilizada para apoiar atendimento especializado

A Zoox ficará responsável pela contribuição tecnológica da nova operação, incluindo ferramentas de análise de dados, inteligência artificial e personalização das jornadas de atendimento. A Icatu, por sua vez, responderá pelas soluções de seguros de vida e previdência oferecidas aos clientes, além de contribuir com sua experiência técnica e regulatória nesses segmentos.

Para Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox, o projeto representa a entrada da empresa em uma nova vertical de negócios, com aplicação de tecnologias de dados e inteligência artificial ao mercado de proteção financeira. “Dados e inteligência artificial só fazem sentido quando ampliam a capacidade de entender pessoas. Nosso desafio não é digitalizar a venda de proteção. É usar a inteligência artificial para organizar as diferentes dimensões da vida do cliente em uma leitura clara”, afirma.

A tecnologia deverá ampliar a capacidade analítica dos profissionais responsáveis pelo relacionamento com os clientes, permitindo que as recomendações considerem diferentes aspectos da vida financeira e familiar. O modelo também busca estabelecer uma relação de acompanhamento contínuo, em que a necessidade de proteção seja revisitada conforme as mudanças na trajetória de cada pessoa.

A Nura iniciará suas atividades em formato de soft launch, com uma equipe de Legacy Advisors treinada para conduzir os primeiros atendimentos. Nesta etapa, a solução será apresentada exclusivamente aos parceiros da Icatu e da Zoox. Cada instituição poderá decidir se deseja disponibilizar o serviço aos seus clientes, em um modelo comercial desenvolvido em conjunto com a nova empresa.

A estratégia permite utilizar redes de distribuição já estabelecidas, incluindo corretoras de seguros, bancos, cooperativas e plataformas de investimentos, sem depender inicialmente da formação de uma estrutura própria de distribuição direta ao consumidor.

A meta de R$ 1 bilhão em faturamento até 2030 será perseguida de maneira gradual, conforme a expansão da operação e a adesão dos parceiros comerciais. As empresas não divulgaram o investimento inicial no projeto, a participação societária de cada uma na Nura nem projeções intermediárias de receita.