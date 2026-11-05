Icatu Seguros supera R$ 60 bilhões em reservas de previdência

A Icatu Seguros ultrapassou a marca de R$60 bilhões em reservas de previdência privada. Com um portfólio robusto que reúne cerca de 470 fundos de 150 gestores, a companhia registrou R$4,15 bilhões em captação líquida no primeiro semestre de 2026. O desempenho é apoiado na expansão dos canais de distribuição, na aquisição de clientes e no aprofundamento da relação com a base, incluindo soluções de previdência empresarial e conversão em renda. Até o final de 2026, a seguradora projeta crescimento de 17% nas reservas em relação ao ano anterior.

Um dos destaques do marco atingido é a composição diversificada de suas reservas. Enquanto no mercado 16% dos recursos estão alocados em PGBL e 84% em VGBL, na Icatu essa distribuição é de 34% e 66%, respectivamente. A diversificação também se reflete nas estratégias de investimento: a seguradora apresenta maior participação de fundos de Crédito Privado, Multimercados e Ações em sua carteira, em comparação à média do mercado, onde predominam os fundos de Renda Fixa.

“Alcançar R$60 bilhões em reservas e manter a liderança entre as seguradoras independentes reflete a solidez da nossa operação e a confiança que construímos com nossos clientes e parceiros. Esse resultado está apoiado na diversificação de produtos, fundos e canais de distribuição e também na nossa capacidade de oferecer soluções que acompanham as diferentes necessidades das pessoas ao longo da vida, desde a formação de reservas até a conversão em renda na aposentadoria”, afirma Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.