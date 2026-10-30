Novo Seguros cresce 347,92% e conquista 5ª posição em ranking empresarial no ES

EXCLUSIVO – A Novo Seguros conquistou a 5ª posição entre as 20 empresas que mais cresceram no Espírito Santo, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas 2026. Com sede em Vitória (ES), a companhia registrou crescimento de 347,92% na receita operacional líquida (ROL) em 2025, na comparação com 2024, e passou a integrar a lista das 200 maiores empresas capixabas em faturamento, ocupando a 197ª colocação.

A seguradora foi a única empresa do setor entre as cinco primeiras colocadas no ranking de crescimento. O resultado representa um marco na trajetória da Novo, que iniciou suas operações comerciais em 2024 e vem ampliando sua presença no mercado nacional.

Inovação e soluções para diferentes perfis

Constituída em 2023, a Novo Seguros recebeu autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) no âmbito da segunda edição do Sandbox Regulatório, iniciativa voltada ao desenvolvimento de modelos de negócios inovadores no setor.

Desde o início, a companhia aposta na combinação de tecnologia, inovação e atendimento humano para simplificar o acesso ao seguro e oferecer soluções alinhadas às necessidades dos consumidores.

Entre seus produtos está o Seguro Auto Mensal, que oferece flexibilidade de pagamento, sem consulta a SPC e Serasa e sem restrição de idade do veículo, além de diferentes opções de coberturas e assistência 24 horas em todo o território nacional.

Outro destaque é o Seguro Franquia, desenvolvido para reduzir o impacto financeiro da franquia em situações de sinistro coberto. O produto permite o reembolso do valor da franquia do seguro auto principal, conforme as condições contratadas, e pode ser utilizado inclusive por clientes que possuem apólice em outra seguradora.

A companhia também ampliou seu portfólio com o Auto Mensal TOP, modalidade que permite antecipar 12 mensalidades e obter descontos de até 10%, oferecendo mais uma alternativa de contratação aos consumidores.

Expansão construída com corretores e assessorias

O crescimento da Novo está diretamente ligado ao seu modelo de distribuição, realizado exclusivamente por meio de corretores de seguros. A parceria com assessorias permitiu ampliar a presença da companhia em diferentes regiões do Brasil e fortalecer o relacionamento com profissionais do setor.

“Estar entre as cinco empresas que mais cresceram no Espírito Santo, em tão pouco tempo de operação, demonstra o quanto avançamos. Esse resultado reflete a confiança dos corretores e assessorias que contribuíram para ampliar nossa presença no mercado. Seguimos focados em dar continuidade a esse crescimento, fortalecer nossas parcerias e consolidar a atuação da Novo em todo o Brasil”, afirma Arthur Pessanha, CEO da Novo Seguros.

Como parte de sua estratégia de expansão, a seguradora também avançou na estruturação de sua presença em São Paulo e, em junho de 2026, anunciou a chegada de Marcus Vinicius Martins à diretoria Comercial. Com mais de 30 anos de experiência no mercado segurador e passagens por empresas como Zurich e SulAmérica, o executivo assumiu a missão de fortalecer as parcerias comerciais e ampliar a atuação nacional da Novo.

Com foco em inovação, evolução de produtos e crescimento sustentável, a Novo Seguros segue investindo no aprimoramento de seus processos e no fortalecimento de sua estrutura comercial. A presença entre as empresas que mais cresceram no Espírito Santo reforça os avanços alcançados pela companhia e suas perspectivas de expansão no mercado brasileiro.

Kelly Lubiato