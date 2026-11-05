Tokio Marine alcança 1 milhão de imóveis segurados

A Tokio Marine Seguradora acaba de alcançar um marco histórico em sua trajetória: a proteção de 1 milhão de imóveis em todo o Brasil, considerando as carteiras de Seguro Residencial e Seguro Imobiliário. A conquista reforça a relevância da Companhia em um segmento que vem ganhando cada vez mais espaço no planejamento financeiro e patrimonial dos brasileiros.

O resultado reflete uma transformação gradual na percepção da população sobre a importância de proteger seu patrimônio diante de eventos inesperados, como incêndios, danos elétricos, vendavais, roubos e outras ocorrências que podem gerar impactos financeiros significativos.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de Seguro Residencial acumulou crescimento de 10,5% no primeiro trimestre de 2026, refletindo uma maior percepção dos brasileiros sobre a importância de proteger seus imóveis. Em linha com esse movimento, a carteira de Seguro Residencial da Tokio Marine avançou 22,8% no primeiro semestre de 2026, reforçando o posicionamento da Companhia em um segmento que segue em forte expansão.

“A marca de 1 milhão de imóveis segurados representa muito mais do que um resultado expressivo para a Tokio Marine. Ela reflete a confiança de nossos Clientes e Parceiros de Negócios e demonstra que a proteção patrimonial está cada vez mais presente no planejamento dos brasileiros. Temos orgulho de fazer parte desse movimento, oferecendo soluções que combinam segurança, conveniência e atendimento especializado.”, afirma Magda Truvilhano, Superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine Seguradora.

Apesar dos avanços registrados pelo setor nos últimos anos, o potencial de crescimento ainda é expressivo. Atualmente, apenas cerca de 17% das residências brasileiras contam com seguro, evidenciando a oportunidade de ampliar o acesso à proteção patrimonial no País.

Nesse contexto, a Tokio Marine vem investindo em seu portfólio de produtos e em soluções cada vez mais simples, acessíveis e aderentes às necessidades dos Clientes, contribuindo para fortalecer a cultura da proteção para que mais famílias brasileiras possam proteger seu patrimônio e enfrentar imprevistos com maior segurança e tranquilidade.

Entre os destaques recentes da Tokio Marine está o pioneirismo no lançamento de uma cobertura inédita voltada a mulheres em situação de violência doméstica, ampliando o alcance da proteção oferecida pelo Seguro Residencial e reforçando o papel social do seguro. A iniciativa prevê o reembolso de despesas com aluguel para mudança temporária de residência, além de assistência jurídica e suporte psicológico 24 horas, oferecendo acolhimento e apoio em momentos de maior vulnerabilidade.

Como parte de sua estratégia de inovação contínua, a Seguradora também vem ampliando as coberturas e assistências disponíveis no produto. Desde o final do ano passado, o Seguro Residencial passou a contar com Assistência Pet para cães e gatos, com atendimento 24 horas em todo o Brasil e serviços como consultas, exames, orientação sobre vacinação e funeral pet individual. Além disso, foram incorporadas novas proteções, incluindo coberturas para alagamentos e inundações, contenção e salvamento para mitigação de danos, morte acidental com auxílio-funeral familiar e serviços de limpeza de placas solares, tornando o seguro ainda mais completo e alinhado às necessidades dos clientes.