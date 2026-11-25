Com a proximidade do fim do ano, os contribuintes que pretendem aproveitar os benefícios fiscais da previdência privada na declaração do Imposto de Renda de 2027 devem ficar atentos aos prazos para realização de aportes. As contribuições em planos da modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto, até o limite de 12% da renda bruta tributável anual, desde que atendidos os requisitos legais.

Na Icatu Seguros, o prazo para realização dos aportes termina em 18 de dezembro, para contribuições via agendamento de débito, e em 29 de dezembro, para pagamentos por boleto, TED ou Pix.

O período de encerramento do ano também coincide com o recebimento de recursos adicionais, como o 13º salário e bonificações, que podem ser destinados à formação de reservas de longo prazo.

“O fim do ano é um momento oportuno para olhar para o futuro e avaliar como os recursos disponíveis hoje podem contribuir para uma aposentadoria mais tranquila. O período é marcado pelo recebimento de recursos extras, como o 13º salário e bonificações, e direcionar parte desse dinheiro para a previdência privada fortalece a reserva acumulada ao longo do tempo, com a vantagem de aproveitar o benefício fiscal na próxima declaração do Imposto de Renda”, afirma Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

Para usufruir do benefício fiscal, o contribuinte deve optar pelo modelo completo de declaração do Imposto de Renda e, em regra, contribuir para um regime oficial de previdência, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou um regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Na prática, um contribuinte com renda bruta tributável anual de R$ 100 mil pode deduzir até R$ 12 mil da base de cálculo do imposto por meio de contribuições elegíveis ao PGBL. O benefício não representa, portanto, um desconto direto de 12% sobre o imposto devido.

Para que os aportes sejam considerados na declaração de 2027, os recursos precisam ser efetivamente aplicados ainda em 2026. “É importante não deixar a contribuição para os últimos dias, já que os prazos de processamento podem variar de acordo com a forma de pagamento”, orienta Diniz.

Diferenças entre PGBL e VGBL

Para os contribuintes que utilizam o modelo simplificado de declaração ou que já atingiram o limite de dedução do PGBL, o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) pode ser uma alternativa para a formação de reservas destinadas à aposentadoria.

Diferentemente do PGBL, as contribuições ao VGBL não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda. Em contrapartida, no momento do resgate ou do recebimento da renda, a tributação incide apenas sobre os rendimentos acumulados. No PGBL, a incidência ocorre sobre o valor total resgatado ou recebido.

A Icatu Seguros ultrapassou a marca de R$ 60 bilhões em reservas de previdência privada. A companhia encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 4,15 bilhões em captação bruta no segmento e conta com um portfólio de aproximadamente 470 fundos de investimento, administrados por 140 gestores.