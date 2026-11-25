A Seguradora Mapfre anuncia a chegada de Carlos Luna como novo diretor da Territorial Norte e Nordeste. Com mais de 30 anos de experiência no mercado segurador, o executivo assume a missão de impulsionar novas oportunidades de negócios, unindo seu conhecimento do mercado local à força e à estratégia da companhia.

A contratação de Luna integra a nova configuração da estrutura comercial da Mapfre no Brasil, que passa a contar com cinco diretorias territoriais. O novo desenho faz parte do plano estratégico da empresa para garantir uma atuação comercial mais próxima dos corretores, com estruturas voltadas às características de cada mercado.

Na região Norte e Nordeste, Carlos sucede João Vitor Manzano, que liderava a operação e retornou à sua região de origem para assumir a Territorial SP Interior. Com uma trajetória profissional sólida construída no Nordeste, Carlos Luna acumula experiência em diferentes canais de vendas, incluindo bancos, concessionárias, assessorias, representações e corretores.

Carlos Luna é formado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e possui pós-graduação em Marketing pela Universidade de Pernambuco. “O Norte e Nordeste fazem parte da minha trajetória profissional e conheço de perto a força e o potencial dos nossos mercados. Chego à Mapfre com o compromisso de estar próximo, ouvir as necessidades e trabalhar em conjunto para gerar novas oportunidades e construir resultados cada vez mais consistentes para a região”, ressalta o novo diretor.

A nova estrutura regional, alinhada à diretoria executiva comercial sob a liderança de Luiz Padial, reforça o objetivo da companhia de avançar com mais agilidade e proximidade em territórios estratégicos. “Carlos reúne a experiência necessária para impulsionar novas oportunidades de negócios e fortalecer nossa presença junto aos parceiros locais. Contar com uma liderança que conhece profundamente as particularidades das regiões Norte e Nordeste nos permite avançar com ainda mais agilidade e proximidade”, afirma Padial.