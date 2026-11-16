A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para a Conseguro 2027, que será realizada no dia 2 de junho do próximo ano, no WTC Events Center, em São Paulo. O primeiro lote oferece 120 ingressos ao valor de R$ 1.200 por pessoa, disponíveis até 15 de janeiro de 2027 ou enquanto houver vagas.

A expectativa da organização é reunir cerca de 800 participantes, entre representantes de seguradoras, resseguradoras, previdência aberta, capitalização, corretagem e saúde, além de autoridades, reguladores e lideranças de diferentes setores da economia.

A programação prevê painéis temáticos, convidados internacionais e debates sobre os desafios, as tendências e as oportunidades do mercado segurador. Também estão previstas discussões relacionadas à infraestrutura, agronegócio, energia, logística, transporte, meio ambiente, indústria e tecnologia, com foco na relação desses segmentos com a proteção securitária e a gestão de riscos.

Além do primeiro lote, a organização informou que a segunda etapa de vendas terá 280 vagas, ao valor de R$ 1.600 por pessoa. O terceiro lote, previsto para 8 de abril, contará com 150 ingressos a R$ 1.850.

Realizada desde 2003, a Conseguro soma 11 edições, aproximadamente 11 mil participantes e 78 marcas patrocinadoras ao longo de sua trajetória. As inscrições estão disponíveis no site oficial da Conseguro 2027.