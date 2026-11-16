O Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO) realizou, na quinta-feira (12), a palestra “Corretor do Futuro: IA na Prática”, voltada à aplicação da inteligência artificial na rotina das corretoras de seguros. O encontro, realizado na sede da entidade, reuniu profissionais interessados em conhecer ferramentas capazes de automatizar processos, organizar informações e ampliar a produtividade dos negócios.

A capacitação foi conduzida por Carlos Costa, sócio-fundador da 3ADS e diretor de marketing da Efetiva Marcas e Patentes. Durante a apresentação, o especialista abordou possibilidades de utilização da IA em atividades recorrentes do mercado segurador, como o gerenciamento de apólices, cotações, renovações e mensagens recebidas pelos canais de atendimento.

Carlos destacou que um dos principais desafios das corretoras está em transformar o volume de informações geradas diariamente em oportunidades comerciais. Nesse contexto, a inteligência artificial pode auxiliar na execução de tarefas repetitivas e na organização de dados, permitindo que os profissionais dediquem mais tempo ao planejamento e ao relacionamento com os clientes.

O palestrante também apresentou ferramentas disponíveis no mercado e orientações para sua configuração, destacando a importância de comandos específicos para obter respostas mais adequadas às necessidades de cada operação.

Apesar das possibilidades de automação, Costa ressaltou que a tecnologia não deve substituir a análise crítica, a capacidade de decisão e a sensibilidade humana, especialmente em atividades que exigem avaliação de situações complexas e atendimento personalizado.

Para o presidente do SINCOR-GO, Vinícius Porto, a participação dos corretores demonstra o interesse da categoria em acompanhar as transformações tecnológicas do setor.

“Ver o nosso auditório completamente lotado é a prova de que o corretor de seguros está ávido por conhecimento e determinado a liderar o seu próprio futuro. O nosso papel à frente do SINCOR é justamente proporcionar ferramentas e capacitações de alto nível para nossos associados”, afirmou.

Entre os participantes, Daiane Assis, da Dai Seguros, destacou que a apresentação ampliou sua percepção sobre as possibilidades de utilização da tecnologia na corretora, mesmo já fazendo uso de ferramentas de IA no cotidiano.

O corretor Pedro Paulo, da Ofício Corretora de Seguros, também ressaltou o potencial de integração entre ferramentas e processos internos para melhorar a organização e a eficiência operacional.

Ao final do encontro, Porto informou que o sindicato pretende dar continuidade à agenda de capacitação profissional, com novos treinamentos e eventos previstos para 2027.

“Nós temos um compromisso contínuo com a qualificação da nossa categoria, dos nossos associados. Novos treinamentos e eventos estratégicos continuarão a ser promovidos ao longo do ano de 2027 para garantir que o corretor de seguros de Goiás esteja sempre na vanguarda do mercado de seguros”, afirmou.