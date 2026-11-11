Prêmio Melhores do Seguro 2026: Alper reduz prazos com IA

A Alper Seguros, uma das principais companhias de seguros do país, foi a vencedora do Prêmio Melhores do Seguro 2026, promovido pela Revista Apólice. A premiação reconhece o case desenvolvido em parceria com a SuperDoc, startup que combina inteligência artificial e medicina baseada em evidências para transformar a regulação médica em um processo mais rápido, preciso e centrado no paciente. A parceria entre as empresas revolucionou a gestão de saúde, a sinistralidade e a eficiência operacional por meio da tecnologia e da inteligência híbrida na aprovação de procedimentos médicos.

Implementado em março de 2026, o projeto estruturou um modelo inovador que combina triagem automatizada — utilizando tecnologias de OCR e NLP para extração e organização de dados clínicos de guias, solicitações cirúrgicas e exames — e análise por agentes de inteligência artificial, com a revisão rigorosa de médicos especialistas. A solução substituiu antigos fluxos manuais por uma jornada clínica estruturada, mantendo a decisão humana no centro do processo e assegurando total rigor técnico e segurança assistencial.

Os resultados da parceria expressam ganho de escala e eficiência para o ecossistema de saúde suplementar. Desde o lançamento, mais de 3500 guias médicas foram processadas com uma redução de 60% no tempo de análise, alcançando uma média de aproximadamente 19 horas (frente aos antigos prazos de até 96 horas).

O modelo já foi expandido para 30 empresas da carteira da Alper, impactando cerca de 100 mil vidas, além de registrar um incremento de 25 pontos percentuais em autorizações negadas de forma tecnicamente fundamentada, o que contribui de maneira direta para o controle e a sustentabilidade da sinistralidade.

Para Paula Gallo, diretora de Gestão de Saúde e Riscos da Alper Seguros, a conquista do prêmio chancela o compromisso da empresa em trazer soluções transformadoras para o mercado corporativo. “Receber este reconhecimento da Revista Apólice corrobora nossa visão de que inovação e cuidado humanizado caminham lado a lado. Ao lado da SuperDoc, conseguimos endereçar um dos maiores gargalos operacionais da saúde suplementar, entregando agilidade, previsibilidade e segurança assistencial para as empresas clientes e seus beneficiários”, destaca.

De acordo com Claudio Tafla, superintendente Médico de Gestão de Saúde e Risco na Alper Seguros, o projeto demonstra o potencial estratégico da parceria. “Este prêmio reflete a maturidade de um ecossistema que não busca apenas reduzir custos, mas transformar a qualidade da gestão de saúde. Conseguimos escalar um modelo robusto que apoia decisões clínicas precisas no momento correto”, reforça.

Fernando Oshima, CEO da SuperDoc, também celebra a premiação e o impacto conjunto da iniciativa: “A tecnologia atua como uma poderosa alavanca para otimizar processos complexos, mas o grande diferencial deste case é a sinergia entre a inteligência artificial e a expertise médica. Estamos orgulhosos de construir, junto com a Alper, um modelo replicável que gera valor real e sustentável para todo o mercado”.

Com a premiação, a Alper Seguros reafirma sua liderança e pioneirismo na entrega de soluções consultivas e inovadoras, consolidando uma gestão de benefícios corporativos cada vez mais eficiente, transparente e focada na experiência do beneficiário.