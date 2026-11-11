Fleury e Bradsaúde investirão R$ 72 milhões em oncologia

O Grupo Fleury e a Atlântica Hospitais e Participações, empresa do ecossistema Bradsaúde, anunciam a criação de FleuryOnco, uma parceria voltada à oncologia ambulatorial, marcando uma nova etapa na evolução do cuidado oncológico no Brasil. A iniciativa une a excelência médica e diagnóstica do Grupo Fleury à experiência assistencial e à capacidade de expansão hospitalar da Atlântica para desenvolver uma das mais relevantes redes de clínicas oncológicas do país.

A nova empresa nasce com duas marcas complementares: Fleury Oncologia, que será direcionada ao segmento premium em São Paulo; e OncoOne, que será a marca nacional, com presença inicial em São Paulo e no Rio de Janeiro e endosso do Grupo Fleury. A operação prevê a abertura de sete unidades de atendimento até o final de 2027 – duas com a marca Fleury Oncologia e 5 sob a marca OncoOne -, ampliando a oferta de tratamento oncológico especializado em regiões estratégicas. A primeira delas será inaugurada no próximo mês de dezembro, em São Paulo, sob a marca Fleury Oncologia. O investimento programado pela essa parceria é de R$ 72 milhões até 2027, com resultado consolidado por Fleury S.A.

A iniciativa responde a uma oportunidade estrutural de crescimento da oncologia no Brasil. O avanço do envelhecimento populacional e a maior incidência de doenças crônicas vêm ampliando a demanda por serviços especializados em oncologia. Atualmente, o câncer já figura entre os maiores desafios de saúde pública do país e deve registrar crescimento contínuo nas próximas décadas.

A população brasileira com mais de 60 anos deve praticamente dobrar sua participação na composição demográfica até 2050, enquanto a incidência de câncer nessa faixa etária é significativamente superior à observada entre os mais jovens. Paralelamente, os avanços da medicina de precisão, das terapias-alvo e da imunoterapia vêm transformando a forma como os pacientes são diagnosticados e tratados, tornando a integração entre diagnóstico e tratamento um diferencial cada vez mais relevante.

Nesse contexto, o mercado privado de oncologia desponta como um dos segmentos de maior crescimento na saúde suplementar. Estimativas apontam que o setor deverá movimentar cerca de R$ 60 bilhões em 2026, podendo superar R$ 100 bilhões nos próximos anos, impulsionado pela expansão do tratamento ambulatorial, pela incorporação de novas tecnologias e pelo aumento da

demanda por cuidados especializados. “O Grupo Fleury participa da jornada do paciente oncológico há mais de sete décadas, inicialmente por meio da anatomia patológica e, posteriormente, expandindo sua atuação para diagnóstico por imagem, genética, genômica e medicina de precisão. Agora damos mais um passo estratégico ao ampliar nossa presença para o tratamento ambulatorial especializado. Ao lado da Atlântica Hospitais/Bradesco Saúde, estamos construindo a FleuryOnco, uma rede de clínicas capaz de integrar diagnóstico, definição de tratamento e acompanhamento clínico, oferecendo uma experiência mais coordenada, personalizada e centrada nas necessidades de cada paciente”, afirma Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury.

A proposta da nova companhia é oferecer atendimento oncológico diferenciado, reunindo consultas médicas especializadas, quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, infusão de medicamentos, coordenação de cuidado e suporte multiprofissional em um ambiente desenhado para proporcionar acolhimento, conveniência e excelência clínica.

A oncologia é uma das especialidades com maior tendência de tratamento ambulatorial permitindo um cuidado especializado com maior conveniência para o paciente e potencial de maior eficiência para o sistema de saúde.

O modelo de oncologia ambulatorial vem ganhando protagonismo em diversos mercados ao redor do mundo. Graças à evolução tecnológica e terapêutica, um número crescente de tratamentos pode ser realizado em ambientes ambulatoriais mais acolhedores, preservando os mais elevados padrões de qualidade e segurança assistencial, ao mesmo tempo em que proporciona maior conforto aos pacientes e uso mais eficiente dos recursos de saúde.

“Esta parceria representa um avanço importante na ampliação do cuidado oncológico especializado. Ao somarmos a experiência da Atlântica Hospitais na gestão e expansão de serviços de saúde à excelência do Grupo Fleury em medicina e saúde, criamos um modelo de atendimento que coloca o paciente no centro da jornada. Nosso objetivo é oferecer um cuidado cada vez mais integrado, resolutivo e acolhedor, reunindo qualidade assistencial, segurança e precisão em um momento que exige atenção e suporte diferenciados”, afirma Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde.

Um dos diferenciais da iniciativa será a integração das capacidades de medicina diagnóstica, genética, genômica e medicina de precisão do Grupo Fleury à jornada terapêutica do paciente. A proposta é apoiar decisões clínicas mais assertivas, ampliar a personalização dos tratamentos e contribuir para melhores desfechos clínicos.

A nova rede também reforça a estratégia de expansão do Grupo Fleury para etapas complementares da jornada de saúde, mantendo o compromisso histórico da companhia com inovação, excelência médica e geração de valor para pacientes, médicos, operadoras e para o sistema de saúde. FleuryOnco contará com participação de 50,01% do Grupo Fleury e de 49,9% de Atlântica Hospitais e Participações.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar aproximadamente 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028, reforçando a necessidade de ampliar o acesso a modelos assistenciais especializados e coordenados. Nesse cenário, Grupo Fleury e Atlântica Hospitais/Bradesco Saúde apostam na oncologia ambulatorial como um dos principais vetores de transformação do setor.